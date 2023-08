Previsioni meteo fino a Ferragosto: torna il caldo africano in Emilia Romagna

Bologna, 7 agosto 2023 - C’è chi ha esultato, chi non vedeva l’ora tornasse il caldo. Il ciclone Petar ha portato un po’ di fresco atlantico su tutto il Paese, ma adesso l’estate è pronta a riprendersi la sua rivincita e tornare protagonista con temperature in forte rialzo. Nella settimana di Ferragosto l’anticiclone africano porterà sole e caldo anche in Emilia Romagna, con punte fino a 39 gradi. Vediamo le previsioni meteo insieme a MeteoMax.

Previsioni meteo fino a Ferragosto in Emilia Romagna: temperature in rialzo e bel tempo

Torna il caldo ma “gradualmente”

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all’uscita di scena di Petar, il ciclone atlantico che ha portato piogge e freddo tipicamente autunnali in pieno agosto. La giornata di oggi, lunedì 7, fa in un certo senso da spartiacque tra la burrasca atlantica e l’anticiclone africano in arrivo dal Sahara. “La nuova ondata di caldo che le mappe danno come inizio per il prossimo fine settimana mi auguro non arrivi - commenta Massimo Galletti, in arte MeteoMax, influencer e previsore per passione, “freddofilo” dichiarato - Ho visto le ultime analisi e non sono tanto lusinghiere per i freddofili”.

Pertanto, non sono tanto i prossimi giorni a spaventare ma la prossima, la settimana di Ferragosto. Nel corso di questa settimana le temperature aumenteranno gradualmente sui 30 gradi, in Pianura Padana anche 39, “ma sarà gradevole nelle medie del periodo. Fino a sabato nessun problema di sorta o caldo soffocante” commenta MeteoMax. E sull’anticiclone africano ironizza “non ha ancora un nome, ma gli sarà dato molto presto”.

Quando arriva l’anticiclone africano?

“Diciamo che i modelli matematici quando devono prevedere maltempo, neve e pioggia fanno più fatica; ma quando prevedono anticiclone e caldo ci prendono di più”. Pertanto, spiega MeteoMax, "da domenica prossima che le temperature torneranno su valori sopra le medie a partire dal sud Italia”.

In settimana, “quest’ondata anticiclonica sul Mediterraneo generata da una depressione a largo della Spagna e del Portogallo, farà sì che questa rimonta porterà temperature fino a 39 gradi al nord e in Pianura Padana”.

Ad ogni modo, spiega Galletti, dobbiamo aspettare i prossimi giorni per confermare o smentire le analisi odierne. “Se saranno confermate mercoledì e giovedì, purtroppo ci toccherà subire almeno una settimana di caldo molto intenso”.

Che tempo farà a Ferragosto?

La nuova fase di caldo portata dall’anticiclone dovrebbe accompagnarci fino a Ferragosto. Dopodiché è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano con i picchi di temperature. La prossima settimana “avremo un tempo molto caldo, afoso, fastidioso soprattutto nei grandi centri urbani dove anche le notti saranno ‘impegnative’ - commenta Galletti - Chi può fugga in montagna oltre i 1000 metri, perché anche al mare ci sarà afa”.

Le zone più a rischio

“Emilia Romagna e Veneto, essendo regioni parzialmente pianeggianti, risentiranno maggiormente di caldo e disagio bioclimatico, specie nelle zone di pianura con maggior umidità. Diversamente, nelle Marche si starà un po’ meglio: essendo una regione con poche pianura e avendo la catena appenninica alle spalle, e relativamente vicino al mare, risentirà di un maggior beneficio della brezza marina che mitigherà le coste e il primo entroterra” spiega Galletti. L’Emilia Romagna tra le tre regioni è la ‘più sfortunata’.

“Chi vive in Veneto può fuggire sulle vicine Dolomiti, nelle Marche se hai caldo fuggi nell’entroterra e sali di quota, l’Emilia Romagna puoi ‘scappare’ andando in Appennino ma se abiti lungo il po’ la strada è lunga da fare. Lì è dove c’è un po’ più di sofferenza del caldo, considerando che non tutti possono fuggire da dove abitano”.

C’è il rischio di temporali o grandine?

“Fenomeni estremi in regime anticiclonico non ne avremo. Sono previsti temporali tra sabato e domenica, di forte intensità sui versanti esteri delle Alpi, coinvolgendo alcune zone al nord della catena alpina”.

Ad ogni modo, spiega Galletti, rischio grandine non ce n’è. “Caldo, umidità e afa al suolo non ce ne sono; pertanto non c’è il ‘carburante’ per poter generare fenomeni pericolosi”.

A parte qualche pioggia e instabilità in Appennino, non ci saranno particolari fenomeni nei prossimi giorni”.

Previsioni meteo martedì 8 agosto

Come riporta Arpae, per martedì è previsto tempo stabile e assolato un po’ su tutta l’Emilia Romagna. Sui litorali, in pianura e sulle dorsali emiliana e romagnola il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In pianura romagnola, invece, previsto ancora cielo nuvoloso. Le temperatura sono in lieve rialzo, dove domani le massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi.

Previsioni meteo mercoledì 9 agosto

Mercoledì l’anticiclone africano porterà caldo in tutta Italia con temperature in forte rialzo. Anche in Emilia Romagna si alzeranno le temperature con minime tra 14 e 17 gradi e massime tra 27 e 32 gradi. Il cielo sarà soleggiato o poco nuvoloso su tutte le province.