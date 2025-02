Marche, le previsioni meteo: torna il maltempo con piogge forti, ecco quando

Ancona, 21 febbraio 2025 — Un weekend asciutto, ma occhio a un lunedì piovoso in tutte le Marche, con rovesci consistenti che obbligheranno la maggior parte dei cittadini di regione a trovare riparo con anticipo (o ad aprire l’ombrello qualora si trovassero all’aria aperta). Dicono questo le previsioni di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale, avvertendo tutti. Per le prossime ore non è segnalata nessuna allerta meteo, con un codice verde per tutte le zone interne e costiere del territorio, ma questa potrebbe essere attesa per l’inizio di settimana.

Le previsioni per sabato 22 febbraio

Nel weekend il cielo sarà sereno. In particolare sabato ci saranno delle nubi basse in mattinata lungo la costa Anconetana e Pesarese, puoi dal pomeriggio il cielo andrà aprendosi, mentre alcune nuvole compariranno nelle località dell’entroterra senza però portare a delle precipitazioni. Le temperature saranno in aumento rispetto alla giornata di venerdì, con minime e massime di 4 e 16 gradi ad Ascoli, di 5 e 13 a Fermo, di 4 e 14 ad Ancona, di 4 e 16 a Macerata, di 3 e 13 a Pesaro e di 7 e 11 a Urbino. I venti saranno di brezza tesa e soffieranno da sud-ovest nelle zone interne e a da sud-est lungo la costa. Il mare quasi calmo. Ci sarà possibilità di foschie o locali banchi di nebbia nelle zone di pianura durante le ore più fredde della giornata.

Le previsioni per domenica 23 febbraio

La giornata di domenica, infine, sarà più coperta sebbene senza la possibilità di precipitazioni se non alcune leggere nelle ultime ore della giornata, a ridosso del lunedì. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, in particolare in serata a punto. Le temperature saranno in aumento nei valori minimi, con valori compresi tra 7 e 16 gradi ad Ascoli, tra 8e 13 a Fermo, tra 8 e 14 ad Ancona e Macerata, tra 4 e 12 a Pesaro e tra 8 e 9 a Urbino. Il mare sarà invece poco mosso.

Le previsioni di lunedì 24 febbraio

Secondo la Regione Marche, nella giornata di lunedì, il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, più probabili in mattinata lungo la costa e dal tardo pomeriggio nelle zone interne. Le temperature saranno comunque in aumento nei valori minimi, con valori compresi tra 8 e 13 gradi ad Ascoli, 8 e 11 a Fermo e Ancona, 7 e 10 a Macerata, 3 e 13 a Pesaro e otto gradi a Urbino. I venti, deboli, soffieranno da sud-ovest nelle zone interne e da sud-est lungo la costa. Il mare sarà poco mosso.

