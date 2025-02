Previsioni meteo Marche: maltempo e possibili nevicate. Quando torna il sole

Ancona, 1 febbraio 2025 – Una domenica da ombrello, con qualche possibile nevicata ad alte quote, mentre più in basso le temperature sono per lo più gradevoli nonostante il periodo. Dicono questo nelle loro previsioni gli esperti della Regione Marche e dell’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Dopo un sabato per lo più soleggiato sulla regione, l’ultimo giorno del weekend vede alcuni rovesci in determinate zone del territorio, che obbligheranno i cittadini marchigiani a coprirsi.

Per la giornata di domani, 2 febbraio, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella seconda parte della giornata, specie a Sud di regione. Le precipitazioni saranno deboli di mattina, soprattutto lungo le coste dell’Anconetano e del Pesarese, ma coinvolgeranno anche l’entroterra Urbinate. Poi, dal pomeriggio, tenderanno a espandersi fino alle zone meridionali, risultando proprio in quel punto più consistenti, specie negli entroterra del Fermano e dell’Ascolano.

La Piazza del Popolo di Ascoli Piceno sotto la pioggia

Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 1.600-1.700 metri sopra il livello del mare. Le temperature rimarranno per lo più miti, con minime e massime di 9-13 gradi ad Ancona, 6-14 ad Ascoli, 10-13 a Fermo, 8-13 a Macerata, 9-11 a Pesaro e 6-8 a Urbino. I venti saranno deboli nord-orientali, con rinforzi sui rilievi e, a tratti, lungo la fascia costiera.

Per la giornata di lunedì 3 febbraio il cielo sarà inizialmente nuvoloso, con copertura in graduale diradamento nel corso della mattinata a iniziare da Nord. Poi sarà poco nuvoloso dal pomeriggio. Non mancheranno però le precipitazioni, che saranno sparse nella notte nelle zone a Sud della regione, specie nelle località dell’entroterra Ascolano, in progressivo esaurimento nel corso della mattinata. Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 1.600-1.700 metri sopra il livello del mare. I venti saranno deboli e soffieranno da nord-ovest, moderati lungo la costa. Le temperature in lieve diminuzione nei valori massimi e in lieve aumento nelle minime, compresi tra 10-12 ad Ancona, Fermo e Ascoli, di 9-12 a Macerata, di 6-12 a Pesaro e di 7-9 a Urbino.

Sarà infine una giornata completamente di sole quella che ci attende per la giornata di mercoledì prossimo, 4 febbraio. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con nessuna possibilità di rovesci. Le temperature, però, saranno in diminuzione, specie nei valori minimi. I venti deboli o moderati da Nord, il mare mosso. Non si escludono locali gelate mattutine nei fondovalle interni.