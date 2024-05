Previsioni meteo nelle Marche, torna il maltempo: ecco quando

Ancona, 11 maggio 2024 - Dopo un weekend soleggiato con temperature miti in tutte le Marche, torna il maltempo. L'inizio della prossima settimana sarà infatti caratterizzato da nuvole, pioggia e possibili temporali in diverse zone della regione.

"Lunedì - si legge sul bollettino meteo pubblicato dall'Amap (l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) - l'instabilità pomeridiana tenderà a manifestarsi anche sull'Appennino preludio per una più strutturata ondata di precipitazioni attesa al centro-nord tra martedì e mercoledì". Che tempo farà nei prossimi giorni? Vediamo le previsioni meteo nelle Marche, giorno per giorno.

Domenica, 12 maggio

Secondo il bollettino della Regione Marche, il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente nelle zone montane durante le ore più calde della giornata". Vento debole e mare poco mosso. Previsti "addensamenti di natura termo-convettiva sull'Appennino".

Lunedì 13 maggio

All'inizio della settimana il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione, l’entroterra sarà caratterizzato dal maltempo. Al mattino la nuvolosità sarà "alta e sottile", ma nel pomeriggio sono previsti "addensamenti ed ispessimenti della copertura sul comparto montuoso e collinare, specie sul primo". "Nelle ore centrali-pomeridiane - si legge nel bollettino Amap – sono previsti rovesci e temporali sulla fascia montuosa con diramazioni verso quella collinare": Soprattutto nella zona più a sud delle Marche. Sulla costa resta nuvoloso.

Martedì 14 maggio

Martedì è previsto un peggioramento anche nella zona più a nord delle Marche, soprattutto nell'entroterra con possibili temporali. Sono previste precipitazioni "soprattutto di natura termo-convettiva - spiega l'Amap - quindi come manifestazioni anche temporalesche sulle zone interne specie appenniniche e nelle ore più calde della giornata". Restano invece stabili le temperature.