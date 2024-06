Previsioni meteo nelle Marche: ancora temporali, poi torna il sole: ecco quando

Ancona, 24 giugno 2024 – Sembrava essere arrivato il caldo e il beltempo tipici dell’estate, ma la corrente dal nord Italia giunta lo scorso weekend ha interessato anche le Marche nella giornata di domenica, riportando instabilità nelle previsioni meteo. Così varrà anche per i prossimi giorni, dove per tornare al mare bisognerà attendere almeno giovedì 27 giugno, quando il sole tornerà a spuntare lungo la costa marchigiana. Secondo le previsioni nazionali, il centro-nord italiano sarà sovrastato nelle prossime ore da addensamenti nuvolosi che porteranno temporali intensi anche sulle Marche, soprattutto nell’entroterra, dato che l’energia accumulata la passata settimana, durante il caldo ‘sahariano’ arrivato in tutta Italia, si è trasformata in energia cinetica con l’arrivo della corrente più fresca giunta dall’Atlantico.

Se si guarda invece alle Marche, il bollettino meteo dell’Amap (il Servizio agremeteo regionale) spiega che il maltempo rimarrà fino a mercoledì incluso a causa di “un blocco anticiclonico centrato sul Mar Nero, che faticherà ad evolvere verso est”. Nella seconda parte della settimana, poi, la corrente che porta instabilità “riuscirà finalmente a bucare la barriera anticiclonica e — si legge ancora —al suo posto arriverà un'altra ondulazione anticiclonica nord-africana, con le condizioni che torneranno ad assumere un aspetto tipicamente estivo. Mentre le temperature saranno in crescita”.

Per la giornata di martedì 25 giugno, la Regione Marche ha emesso un livello di criticità ordinario (color giallo) in tutto il territorio per i temporali. Dopo quelli arrivati al centro-nord al mattino, “i fenomeni più intensi — si legge — si svilupperanno durante la seconda parte della giornata sui settori alto-collinari e collinari della regione, in locale estensione verso la fascia costiera. Le cumulate potranno localmente risultare abbondanti”.

Le previsioni di lunedì 24 giugno

Nella giornata di oggi, le nuvole si intensificheranno sempre di più a partire dall’ora di pranzo e riverseranno acqua solo nell’entroterra della regione con temporali di forte intensità soprattutto nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, le massime invece in lieve aumento. Si andrà dai 26 gradi ad Ascoli Piceno e Fermo, dai 24 di Ancona, dai 30 di Pesaro, dai 23 di Urbino e Macerata, a minime rispettivamente di 17, 16, 16, 19, 17 e 12 per le province citate. I venti saranno di brezza tesa proveniente da nord, il mare mosso.

Le previsioni di martedì 25 giugno

Per la giornata di domani, martedì 25 giugno, il cielo sarà poco o parzialmente coperto al mattino, prima dell’arrivo delle nuvole sempre nelle ore centrali della giornata e al pomeriggio — a causa degli accumuli che si verificheranno nell’entroterra — e delle schiarite di sera. I temporali saranno di forte intensità, localizzati principalmente sull'entroterra ma senza escludere anche le coste, specie quelle centro-settentrionali del Pesarese. I venti saranno in genere deboli e settentrionali, più tesi sulle coste dal pomeriggio. Le temperature sempre stabili, con massime di 27 gradi ad Ascoli Piceno, 28 a Fermo, 24 ad Ancona, 23 Macerata, 31 Pesaro, 23 Urbino, a minime rispettivamente di 17, 16, 16, 12, 21 e 18.

Come riportato infine dal meteorologo Danilo Tognetti dell’Amap, il passato mese di maggio ha registrato una temperatura che, se ancora superiore alla norma, si è riavvicinata alle medie stagionali con uno scarto inferiore al grado centigrado, cosa che non accadeva da agosto 2023. Proprio maggio è stato un altro mese, il quarto del 2024, con precipitazioni inferiori alla norma. La precipitazione totale media degli ultimi 12 mesi è di 660 millimetri d’acqua e risulta essere l’ottavo valore più basso dal 1961. La temperatura media degli ultimi 12 mesi ha raggiunto invece la soglia dei 16 gradi, un valore mai registrato prima dalla nostra rete, un record annuale a partire dal 1961. Quella da inizio anno, invece, è di 11,7 gradi centigradi, ovvero 1,9 gradi in più rispetto al 1991–2020. Al momento, dunque, quest’anno è risultato essere il più caldo dal 1961, a pari merito con il 2007.

