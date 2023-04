Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2023 in Emilia Romagna: tempo instabile

Bologna, 4 aprile 2023 – Piogge, temporali, vento forte e clima generalmente fresco: è un avvio di primavera decisamente burrascoso, quello cui stiamo ora assistendo in Emilia-Romagna, così come nel resto d’Italia. E il weekend di Pasqua non sarà da meno: via via che le previsioni vengono aggiornate, va delineandosi un quadro meteorologico caratterizzato da una spiccata instabilità, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta: che tempo farà giorno per giorno

Dopo la fase decisamente tardo-invernale che ha caratterizzato l’inizio della settimana pasquale (con temperature rigide e venti di burrasca da nord-est che ha causato anche qualche danno), il Venerdì santo vedrà la discesa di un nuovo impulso di aria fredda, proveniente dal Mare del Nord. Le correnti punteranno dritto verso il Mediterraneo, stimolando la formazione di una depressione a carattere locale. Ma andiamo con ordine e vediamo che tempo ci attende in regione nei prossimi giorni, secondo gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).

Che tempo farà domani e giovedì

Domani, mercoledì 5 aprile, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti e probabili piogge sui rilievi del settore occidentale. Le temperature minime resteranno comprese fra 2 e 5 gradi, le massime non andranno oltre i 13. Il mare sarà molto mosso, in temporanea attenuazione nel corso della giornata. Copione pressoché invariato per la giornata di giovedì santo, 6 aprile: le temperature risulteranno ancora in calo, per effetto di correnti fredde in arrivo da nord.

Le previsioni per venerdì, sabato e domenica

Arriviamo così al weekend lungo di Pasqua e Pasquetta: da venerdì 7 aprile, dicevamo, una nuova area depressionaria, legata all'afflusso di aria fredda da nord, manterrà prevalenti condizioni di instabilità atmosferica anche in Emilia-Romagna. Fino alla domenica di Pasqua, dunque, si verificherà un’alternanza di rasserenamenti e nuvolosità irregolare, a tratti intensa.

Le nubi potranno dar luogo a locali piovaschi, più probabili sui rilievi e lungo la costa. Le temperature, in diminuzione all’inizio del periodo considerato, aumenteranno lievemente nel corso del fine settimana. La variabilità continuerà a tenerci compagnia nel giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile), con valori ancora al di sotto della media del periodo, ma senza precipitazioni. La gita fuori porta, per ora, è salva.

Le mappe meteo