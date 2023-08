Previsioni meteo per Ferragosto 2023 in Emilia Romagna: che tempo farà al mare e in montagna

Bologna, 12 agosto 2023 - Sole, caldo e afa. Sono queste le previsioni meteo di Ferragosto in Emilia Romagna. Per martedì prossimo 15 agosto l’anticiclone africano garantirà sole e tempo stabile in tutta la regione, con picchi di calore fino a 38 gradi. Ma è allerta afa in alcune province, dove per il caldo estremo, l’alta umidità e l’assenza di vento si percepiranno temperature ancora più elevate. Ecco le previsioni.

Ferragosto al mare: anticiclone Nerone assicura il bel tempo e il caldo

Previsioni meteo martedì 15 agosto

La giornata di Ferragosto sarà calda e soleggiata un po’ su tutta l’Emilia Romagna. A dirlo è 3bMeteo, che preannuncia tempo stabile per martedì 15 agosto grazie al rinforzo dell’anticiclone di origine subtropicale, ribattezzato Nerone. Lungo i litorali, in pianura e in dorsale emiliana, e sulla dorsale romagnola il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura romagnola, invece, prevista una giornata in prevalenza poco nuvolosa con qualche nube sparsa al mattino. Ma vediamo nel dettaglio.

Temperature

A causa dell'anticiclone africano le temperature cresceranno gradualmente, e in pianura si prevedono massime fino a 38 gradi. Le città più calde saranno Piacenza, Parma, Modena, e Ferrara dove si segnala un’allerta afa marcata.

Afa lieve, invece, nelle province di Bologna, Forlì Cesena e Reggio Emilia.

Più piacevole lungo le coste, dove le temperature risulteranno più contenute ed entro i 30 gradi.

Vento e mare

Previsto un po’ di vento settentrionale tuttavia debole e in rotazione verso i quadranti nord-orientali della regione. Il mare quasi calmo o poco mosso su tutto il litorale.

In pianura

Nubi sparse con ampie schiarite nel Forlivese Cesenate, dove si prevedono temperature minime al mattino di 19 gradi e massime di 33 gradi nel pomeriggio. Nel basso Modenese cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che dai 19 gradi iniziali toccheranno i 35 nel pomeriggio. Nel Bolognese, cielo sereno per tutta la giornata di Ferragosto con minime di 20 gradi e massime di 34.

Nell’Imolese-Faentino cielo sereno con temperature che varieranno dai 19 gradi del mattino ai 34 gradi del pomeriggio.

Nell’area ovest del Piacentino e in Val Tidone cielo sereno e calde temperature che dai 22 gradi del mattino vedranno picchi di caldo fino a 37 gradi nel pomeriggio.

Cielo sereno o poco nuvoloso nel Modenese, con minime di 20 gradi e massime di 35.

Tra il Parmense e l’est del Piacentino ecco una giornata soleggiata con temperature di 22 gradi al mattino che andranno a crescere nelle ore pomeridiane con punte fino a 36 gradi.

Cielo sereno nel Ferrarese dove il 15 agosto si attendono minime di 21 gradi e massime di 34 gradi.

Infine, cielo sereno o poco nuvoloso nel Reggiano dove le temperature saranno comprese tra 24 gradi e 33 gradi.

Al mare

Cielo sereno o poco nuvoloso sopra il litorale Alto adriatico largo Romagna con temperature comprese tra 25 e 27 gradi, 70% di umidità e livello di radiazione solare UV molto elevata (livello 8) nel pomeriggio. Spostandoci lungo il litorale Romagnolo, cielo sereno per tutta la giornata con temperature comprese tra 19 e 29 gradi. Qui il pomeriggio si prevede un’umidità contenuta entro i 52% e elevata intensità UV. Cielo sereno anche nelle Valli di Comacchio, che si sveglia al mattino con temperature sui 21 gradi ma un 91% di umidità; nel pomeriggio, invece, attesi picchi fino 31 gradi con discesa dell’umidità al 48%, sebbene l'intensità solare elevata, anche qui livello 8. Tempo sereno e soleggiato anche nel Ravennate, dove i 20 gradi del mattino si accompagnano a un 97% di umidità; nel pomeriggio temperature fino a 30 gradi, con discesa dell’umidità al 51% e intensità solare elevata.

In montagna

Tempo soleggiato anche in montagna, con cielo sereno o poco nuvoloso. In Appennino modenese e reggiano previsti cielo sereno e temperature di 21 gradi al mattino fino a 36 gradi nel pomeriggio.

In Appennino bolognese cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino accompagnato da alte temperature che da 20 arriveranno a 35 gradi nel pomeriggio. Cielo sereno, e con lievi velature nel pomeriggio, in Appennino parmense dove si prevedono punte fino a 36 gradi nel pomeriggio.

Nel comprensorio del Cimone cielo sereno al mattino con temperature sui 23 gradi, mentre nel pomeriggio possibilità di qualche nuvola con temperature fino a 30 gradi.

Fresco mattino in Appennino romagnolo che si sveglia al mattino con cielo sereno e 17 gradi, che nel pomeriggio arriveranno sui 32 gradi. Infine, in Val Trebbia e Val Nure giornata di Ferragosto soleggiata con minime al mattino di 21 gradi e massime di 36 gradi nel pomeriggio.