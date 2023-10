Previsioni meteo, ecco quando arriva la tempesta Aline e come colpirà

Bologna, 19 ottobre 2023 - Il crollo delle temperature al Nord (in Sicilia hanno ancora 30 gradi) ci ha trascinato di botto nell'autunno, obbligandoci a passare dalle t-shirt ai maglioni in un battibaleno. A questo choc termico s'è aggiunta una perturbazione che ha fatto scattare in alcune zone - come in Emilia Romagna - l'allerta arancione annunciando temporali, vento, mareggiate e frane. Ma non è finita, spiega il meteorologo di Rimini Roberto Nanni: "Le perturbazioni atlantiche raggiungono con maggior facilità il nostro Paese e, rincorrendosi una appresso all'altra, determinano ora delle condizioni più vivaci, scandite da diverse occasioni di pioggia che probabilmente ci portemo avanti fino al prossimo weekend". Dopodiché, spiega ancora l'esperto, "la stagione proverà a mostrare i muscoli tramite una profonda area di bassa pressione" E il maltempo ci 'regalerà' fenomeni "molto più intensi" rispetto a quelli visti finora. Per Nanni "precipitazioni a carattere torrenziale, una ventilazione meridionale dai connotati tempestosi ed estese mareggiate potrebbero essere gli elementi principali collegati al transito della quinta perturbazione del mese che, tra venerdì 20 e sabato 21, getterà le basi per un tempo piuttosto movimentato".

La situazione in Emilia Romagna fino a domenica

La giornata "peggiore", sottolinea Nanni, "potrebbe essere quella di venerdì 20, dove l'intenso flusso meridionale, oltre a far schizzare i termometri sopra i 25 gradi con valori che temporaneamente ricorderanno quelli estivi, sarà caratterizzata da una ventilazione che soffierà a regime di burrasca con raffiche prossime o superiori a 80-100 km/h lungo tutta la dorsale appenninica e sul mare. Inoltre, dalle prime ore, molto probabilmente le aree montuose emiliane verranno raggiunte da temporali anche con grandine, che colpiranno soprattutto le aree più occidentali con possibili nubifragi e allagamenti". Si attende una gran quantità di pioggia, "con picchi a fine giornata attesi di 100-150 mm", e il conseguente "innalzamento dei livelli idrometrici nei reticoli e nella portata dei corsi d'acqua locali". Quanto al mare, sarà "molto mosso o agitato, con altezza d'onda ipotizzabile di 2,5-3 metri: associato a una marea sostenuta che potrebbe generare delle estese mareggiate o comunque dei fenomeni di erosione lungo i litorali e le zone costiere più esposte".

Nel corso di sabato 21, spiega ancora l'esperto, "la fase più acuta dell'instabilità pian piano lascerà spazio a una parziale rimonta dell'alta pressione che si tradurrà con un netto miglioramento del tempo, quando domenica 22, al netto di una certa variabilità, dovrebbe trascorrere lasciando all'asciutto i versanti adriatici con schiarite prevalenti". Ma c'è poco da stare allegri, perché nei giorni successivi passeranno sull'Italia "ulteriori fronti nuvolosi, seppur meno intensi rispetto a quanto previsto tra venerdì e sabato".

Il nome delle tempeste

Nanni poi sottolinea come i nomi dati alle tempeste sono una cosa seria: il progetto di "Storm Naming" istituito dalla rete unificata dei servizi meteorologici europei (EUMETNET) e di cui fa parte anche il nostro Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (C.N.M.C.A.) "ha lo scopo di identificare in maniera univoca qualsiasi depressione responsabile di forte maltempo (dalle tempeste ai vortici di bassa pressione passando per i temuti Medicane)". Quindi per attribuire un nome a una tempesta in arrivo "è necessario non solo il coordinamento fra nazioni appartenenti a uno stesso gruppo, ma anche il coordinamento fra tutti i gruppi. Affinché una tempesta conservi lo stesso nome per tutto il suo ciclo di vita, è infatti necessario che una volta “battezzata” dal servizio meteorologico nazionale del primo Paese colpito, il suo nome venga mantenuto anche quando transiterà sul territorio di tutte le altre nazioni che attraverserà".

Venerdì arriva Aline

"Aline è stata nominata dall'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera: è proprio dal sud del Portogallo che la tempesta di vento e pioggia (più intensa di quella di questi giorni) avrà origine e dopo aver attraversato la Spagna con forti venti piogge abbondanti e mari agitati approderà venerdì in Italia". E come sarà Aline? "Secondo il servizio meteorologico spagnolo (ma non solo) questa depressione sarà piccola ma piuttosto profonda in grado di generare forti venti, ingenti quantitativi di pioggia e mari agitati".

La mappa delle previsioni