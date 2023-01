Previsioni meteo: temporali, vento di burrasca e allerta gialla in Emilia Romagna

Bologna, 7 gennaio 2022 – Lo chiamano ormai il ‘non-inverno’, questo mix esplosivo di temperature ben al di sopra della media stagionale, umidità, foschie e nubi basse che ha imperversato in Emilia Romagna – e, più in generale, sulle aree di pianura del Nord Italia – negli ultimi due mesi, favorendo, peraltro, la concentrazione di inquinanti nell’aria.

Previsioni: è allerta gialla

Ora sembra che qualcosa stia, finalmente, per cambiare: secondo quanto annunciato dalle previsioni meteo, tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio si prospetta un netto cambio della circolazione atmosferica, con il cedimento dell’alta pressione e il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica, accompagnata da molto vento e precipitazioni localmente intense.

La neve, purtroppo, si rivedrà in abbondanza solo sulle Alpi: in Appennino i fiocchi bianchi si manterranno sopra i 1800 metri e solo temporaneamente raggiungeranno quota 1500 metri.

Le previsioni per domenica 8 gennaio

I primi segnali del cambio di passo si vedranno già questa sera al Nord-Ovest e sulla Toscana, ma in Emilia-Romagna il peggioramento vero e proprio arriverà domenica 8 gennaio. Per questa ragione, gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), di concerto con la Protezione civile regionale, hanno emanato un’allerta meteo di colore ‘giallo’ (criticità ordinaria), valida dalla mezzanotte dell’8 gennaio alla stessa ora di lunedì 9. “Per la giornata di domenica – avvisa Arpa – sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica. Sono previste, inoltre, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sull’Appennino centro-occidentale. I fenomeni potranno generare, a partire dal pomeriggio-sera, innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nelle sezioni montane dei bacini emiliani. Nelle zone montane e collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.

Dove è previsto maltempo

L’allerta gialla per vento interesserà tutte le province della regione, eccetto il Ferrarese; quella per piene dei fiumi toccherà le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; quella per temporali riguarderà le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. I fenomeni dovrebbero esaurirsi nell’arco delle 24 ore: già nella mattinata di lunedì 9 si prevedono le ultime, residue, precipitazioni sul settore centro-orientale, mentre il settore emiliano comincerà a vedere ampie schiarite.

Nuovo peggioramento

La tendenza per le giornate successive (da martedì 10 gennaio in poi) parla di condizioni pressoché stabili fino a giovedì 12. Successivamente, l'approssimarsi di una nuova perturbazione potrà portare un parziale peggioramento, con precipitazioni più probabili sulle aree appenniniche.

Temperature in diminuzione

Le temperature, inizialmente in calo nei valori minimi (che si riporteranno attorno allo zero), resteranno poi stazionarie, ma su valori più consoni alla stagione.