Previsioni meteo in Emilia Romagna: weekend con il sole, quando torna il maltempo

Bologna, 20 febbraio 2025 – Dopo le perturbazioni e il freddo polare che ha avvolto l’Emilia Romagna negli ultimi giorni, ecco che il weekend si prospetta di tutt’altra sostanza. Via libera per chi vorrà organizzare una gita o assistere a qualche spettacolo carnevalesco, perché le previsioni meteo annunciano un fine settimana di tempo stabile, sole (con qualche nube) e temperature che sono in risalita. Poi però dalla prossima settimana, ecco un nuovo break col ripresentarsi delle piogge e un ritorno a temperature più basse, in linea con la stagione. Ci spiega che tempo farà nei prossimi gironi l’esperto meteorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi.

Meteo contrastante in Emilia Romagna tra il weekend e la prossima settimana: ecco le previsioni dei prossimi giorni

Bel tempo nel weekend

"Le temperature si alzeranno già da oggi (giovedì 20 febbraio, ndr) e poi gradualmente dovrebbero continuare a salire soprattutto in prospettiva del weekend – spiega Randi -. dove si attesterà il predominio dell’alta pressione con tempo stabile. Potrà esserci qualche passaggio nuvoloso soprattutto nella giornata di domenica, ma non sono previste precipitazioni. Al limite qualche debole pioggia potrà cadere in Emilia nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, ma non sulla Romagna”.

Più caldo in montagna: ecco perché

Il weekend porterà temperature più alte “di 2-3 gradi, leggermente al di sopra della norma”, anche se non si tratta di “fasi eccessivamente calde”. Ci sarà un clima “più mite rispetto al periodo, ma non in maniera straordinaria”. E soprattutto farà più caldo in montagna rispetto alla città. Le temperature, infatti, aumenteranno prima sui rilievi e solo successivamente sulla Pianura Padana. “Questo perché, a causa della scarsa circolazione d’aria, la pianura diventa un piccolo serbatoio di freddo e quindi, specialmente di notte e nel primo mattino, i valori salgono molto più lentamente. L’aria più fredda e densa ristagna nei bassi strati, cosa che invece non avviene sulle alture. Questo fenomeno si chiama inversione termica. L’effetto poi scompare durante la giornata, quando ritorna a esserci più caldo in pianura e sulle coste rispetto alla montagna”, puntualizza Randi.

Le temperature giorno per giorno

Tra sabato e domenica ci sarà “un aumento della nuvolosità in un contesto moderatamente mite, con una anomalia di 2-3 gradi sopra la norma. Nella giornata di venerdì 21 febbraio le minime saranno intorno ai -1/-2 gradi, mentre sabato 22 febbraio balzeranno intorno ai +2/+3 gradi e non scenderanno più sotto lo zero. Le massime invece si stabilizzeranno intorno ai 10-11 gradi. Domenica 23 febbraio, invece, le massime toccheranno i 12-13 gradi e le minime i 4-5 gradi. Avremmo potuto avere massime anche intorno ai 15 gradi, ma a causa dell’aumento della nuvolosità questo non dovrebbe accadere. Sabato il cielo vedrà qualche schiarita, ma domenica sarà più chiuso”, annuncia l’esperto.

Il break da lunedì col ritorno delle piogge

Un segnale di ritorno delle precipitazioni si ha da lunedì 24 febbraio. Infatti, “il tempo per qualche giorno sarà più instabile a causa dell’intervento di correnti atlantiche che potrà provocare un ritorno di piogge intermittenti. Che però non saranno abbondanti. La neve cadrà solo a quote elevate, ma non in pianura, anche perché le temperature resteranno miti fino a mercoledì, soprattutto sui rilievi”.

Temperature di nuovo giù: ecco quando

Da mercoledì poi ci sarà “un debole calo delle temperature che rientrano così nella norma della terza decade di febbraio, e quindi si abbasseranno di 2-3 gradi rispetto al weekend; le minime dovrebbero attestarsi tra 1 e 2 gradi e le massime intorno ai 10-12 gradi. Per determinarle in modo esatto però dovremo aspettare ancora qualche giorno: molto dipenderà anche dalla copertura del cielo o se ci saranno precipitazioni”, conclude Randi.

Che tempo farà in Emilia Romagna