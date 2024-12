Previsioni neve nelle Marche, il meteo fino a Natale

Ancona, 17 dicembre 2024 — Come dice il detto, “dopo la tempesta c’è sempre il sole”. Una situazione che si riflette a quella che si sta vivendo in questi giorni nelle Marche. Dopo giorni di pioggia, in particolare nella scorsa metà settimana, è poi tornato un cielo più stabile e sereno, che ha fatto innalzare nuovamente le temperature massime. Un’alta pressione con la quale i cittadini di regione hanno iniziato il passato lunedì e che si manterrà almeno fino a venerdì pomeriggio, prima di “una corrente proveniente dal nord Atlantico che riporterà instabilità”, è il commento del meteorologo Danilo Tognetti dell’Amap Regione Marche, il Servizio agro-meteo regionale.

Una visuale della località di Ussita-Frontignano con la neve

Weekend e Natale: che tempo farà

Ma sarà solo una perturbazione momentanea, che arriverà “prima sull’Appennino, poi lungo le coste — aggiunge Tognetti — Potrebbe portare un po’ di pioggia verso valle, anche se non abbondante, e diverse nevicate in alta collina o in montagna, con un limite che scenderà tra i 700 e i 1.000 metri”. Già da sabato mattina, però, la corrente d’alta pressione scemerà “dopo aver passato la zona dell’Ascolano, lasciando il posto a un weekend con il beltempo”.

Non è prevista pioggia neanche per la Vigilia e per Natale, dove l’unico bianco che si vedrà, per chi vive non in altura, saranno le cime delle montagne innevate viste dalla finestra di casa propria. “È ancora presto per vedere con chiarezza le previsioni del 24 e 25 dicembre — spiega Tognetti — ma secondo le prime stime si va verso giornate asciutte in tutta la regione”.

Le massime torneranno oltre la normalità e saranno comprese “tra i 10 e i 15 gradi lungo la costa e intorno agli 8-10 gradi nelle città dell’entroterra — dice ancora il meteorologo — La neve che cadrà sopra i 700 metri tenderà a sciogliersi con il passare dei giorni, mentre in quota potrebbe compattarsi”.

Per la gioia degli amanti dello sci, nevicherà nel weekend in località come Frontignano, Bolognola, sui monti Catria e Nerone, a Sarnano, Ussita e Sassotetto. In vetta le minime andranno tra i -2 e i -3 gradi, e le massime tra 1 e 8 gradi.

La situazione dell’agricoltura

Per quanto riguarda l’agricoltura, invece, l’acqua caduta nella regione “è nella media rispetto agli anni passati”, spiega ancora Tognetti. I dati di settembre e ottobre sono in positivi rispetto allo stesso periodo compreso misurato tra 1991-2020, con i dati presenti sul sito Amap. In particolare di 170,64 e 119,62 millimetri rispetto ai precedenti 84.36 e 80.56 millimetri. A novembre e dicembre “c’è invece un calo (36,73 e 42,86 millimetri contro 101,3 e i 85,59 millimetri, secondo i dati Amap, ndr)”.

Tutto sommato “la situazione è buona e qualche gelata tipica di questi tempi non fa danni”, dice ancora il meteorologo, che parla anche di una raccolta però anticipata delle olive: “La pioggia ha anticipato di molto il processo — conclude — ma per fortuna è stato fatto tutto prima dell’arrivo delle pesanti perturbazioni, che hanno creato parecchi danni sia da noi ma soprattutto in Emilia-Romagna”.