Previsioni neve oggi e domani in Emilia Romagna: dove e a che quota

Bologna, 8 febbraio 2025 – Doveva essere neve a bassa quota in Emilia Romagna e neve effettivamente è stata. Come annunciavano le previsioni meteo nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio, sono iniziati a imbiancarsi i primi territori anche intorno a quota 300 metri, soprattutto nel settore occidentale dell’Emilia Romagna.

Foto di Davide Croci da Pieve di Campi, Albareto in provincia di Parma a 448 metri di altezza

Neve: dove è caduta e a che quota

Infatti, nella notte ed nella prima mattinata le precipitazioni hanno coinvolto in maniera sparsa l'Appennino Emiliano, la neve ha leggermente imbiancato fino a 300 metri nel Parmense e più precisamente: Ghiare di Berceto a 288 metri, Bedonia a 500 metri e Trefiumi 913 metri. E’ nevicato anche a Rovolo, in provincia di Modena, a quota 840 metri. Altre precipitazioni sono arrivate tra la zona del Reggiano, quella del Parmense e quella del Piacentino.

Ma l’incalzare di pioggia e neve non termina qui. Infatti, se dal pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, “si prevede una intensificazione delle precipitazioni che si estenderanno gradualmente anche al settore centrale dell'Appennino dove potranno raggiungere intensità moderata”, mentre “quota neve” è “in graduale rialzo fino a 700-800 metri durante la notte”, anche nella giornata di domenica 9 febbraio proseguirà il maltempo secondo Arpae. Peraltro è stata segnalata un’allerta meteo.

Allerta meteo: dove e quando

A causa delle precipitazioni previste, è scattata un’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna.

"Per la giornata di domenica 9 febbraio si prevedono precipitazioni diffuse – dice il comunicato di Arpae – , anche a carattere di rovescio persistente, in particolare sui rilievi centrali ed occidentali. I fenomeni saranno più probabili ed intensi nella prima parte della giornata, con tendenza ad attenuarsi in serata. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sul settore centro-occidentale della regione, con quota neve inizialmente attorno ai 400-600 metri, che tenderà ad alzarsi progressivamente nel corso della giornata. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1; nelle zone montane centro-occidentali non si escludono occasionali fenomeni franosi, anche per effetto della parziale fusione del manto nevoso”.

Arriva un vortice di bassa pressione dalle Baleari

Le piogge diffuse e le nevicate a quote collinari in Emilia-Romagna di domenica sono causate da “un vortice di bassa pressione dalle Baleari”, spiega il meteorologo Ampro Roberto Nanni. "La prossima settimana resterà instabile per l'assenza di alta pressione. Martedì 11 febbraio, un nuovo impulso perturbato dall'Atlantico porterà piogge e nevicate sui rilievi. Mercoledì 12, possibile residua instabilità. Temperature sopra lo zero durante la notte e in lieve calo nelle aree più nuvolose. La regione sarà influenzata da masse d'aria polari e correnti atlantiche più miti. Nessuna ondata di freddo intenso è prevista, ma sono possibili variazioni da monitorare”, conclude Nanni.

Previsioni meteo domenica 9 febbraio

Come riporta l’agenzia regionale “al mattino” sono previste “precipitazioni deboli diffuse sulla pianura. Sui rilievi saranno moderate e temporaneamente anche a carattere di rovescio nelle prime ore del mattino lungo il crinale appenninico centro-occidentale, nevose a quote superiori agli 800-1000 metri. Dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni sul settore orientale e centrale mentre ci saranno ancora precipitazioni intermittenti su quello occidentale. Quota neve in sensibile aumento, superiore ai 1200 metri”. Le temperature sono in aumento con le minime “comprese tra 5 e 8 gradi” e le “massime previste tra 7 della pianura e 12 della costa”.

Previsioni meteo lunedì 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio sarà “molto nuvoloso con precipitazioni deboli intermittenti lungo il crinale appenninico, nevose sopra i 1500 metri di quota. Saranno possibili locali schiarite nel pomeriggio sulla Romagna”. Le temperature minime sono comprese tra 5 e 7 gradi, mentre le massime tra 9 e 11 gradi”.

Tendenza meteo da martedì 11 a venerdì 14 febbraio

La nostra regione si trova al limite fra masse d'aria polari presenti sul Nord Europa e correnti atlantiche più miti e temperate che tendono a scorrere molto a sud, interessando il Mediterraneo. Questa situazione determina condizioni di instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso e probabili deboli precipitazioni sparse che tenderanno ad interessare il territorio a più riprese. Temperature stazionarie nella media del periodo.

