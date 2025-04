Il meteo di Pasqua e Pasquetta nelle Marche: cosa aspettarsi

Ancona, 18 aprile 2025 – Pasqua e Pasquetta sono dietro l’angolo, e così sale l’ansia da maltempo. Chi ha organizzato grigliate all’aperto, chi un weekend primaverile al mare, chi una gita fuori porta: ora non resta che capire come sarà il meteo nelle Marche in questo fine settimana di festeggiamenti. Le previsioni del centro Amap Marche offrono un quadro piuttosto variegato, tra cieli sereni, qualche velatura e la possibilità di piovaschi locali. Ecco cosa aspettarsi giorno per giorno.

Nuvole e piovaschi nell'entroterra

La giornata di oggi è caratterizzata da cieli prevalentemente coperti da nuvolosità medio-bassa nelle zone interne, mentre sulle pianure la copertura sarà meno compatta. Nel pomeriggio si assisterà a una “graduale estensione degli strati nuvolosi da ovest su tutta la regione, seguita però da assottigliamenti e schiarite in serata”. Non si esclude quindi la possibilità di pioggia o acquazzoni sparsi sull’Appennino maceratese nel primo pomeriggio, con locali estensioni verso est e nord-est, prima di un miglioramento generale. Venti deboli, inizialmente occidentali, ruoteranno da sud-est lungo la costa nel pomeriggio. Temperature in lieve calo.

Sabato 19 aprile: tempo stabile e temperature in ripresa

Sabato sarà la giornata più stabile del weekend: al mattino il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio si noterà un aumento delle nubi in quota. Non sono però previste precipitazioni e i venti saranno deboli occidentali al mattino, poi sud-orientali lungo la costa nel pomeriggio. Le temperature massime torneranno leggermente a salire, regalando un clima più gradevole.

La Pasqua parte col sole e poi...

Per il giorno di Pasqua è attesa una mattinata "serena o poco nuvolosa" su tutta la regione. Dal pomeriggio, però, inizierà un graduale aumento delle velature provenienti da ovest, che arriveranno a coprire diffusamente il cielo marchigiano entro sera. Nessuna precipitazione significativa è prevista, conferma Amap. I venti soffieranno deboli da sud-ovest, con qualche rinforzo costiero nelle ore centrali. Temperature minime stabili, massime ancora in leggero rialzo.

Pasquetta nuvolosa con possibile piogge

La giornata di Pasquetta comincerà con cieli prevalentemente coperti da nubi medio-alte, con una maggiore concentrazione lungo la dorsale dei Sibillini e un situazione migliore sulla costa. Nel primo pomeriggio potrebbero verificarsi locali piovaschi o acquazzoni in prossimità dell’Appennino a centro-sud. Sulla costa e nelle aree pianeggianti, invece, sono attese schiarite più decise nella seconda parte del pomeriggio. Venti deboli orientali, con qualche rinforzo lungo il litorale nelle ore centrali. Minime in rialzo, massime in lieve flessione.