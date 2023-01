Previsioni meteo prossima settimana: freddo e neve in Romagna

Previsioni meteo: freddo e neve tornano la prossima settimana. Fiocchi bianchi anche lungo la costa della Romagna

Bologna, 31 gennaio 2023 – Freddo al mattino, con gelate anche intense nottetempo e un piacevole tepore durante il giorno: è la coda dei cosiddetti ‘giorni della merla’ (per tradizione, 29, 30 e 31 gennaio, considerato il periodo più freddo dell’anno).

Complice il lento - ma costante - allungamento delle giornate, sembrerebbe che si vada dritti verso la stagione primaverile, ma attenzione: per la prossima settimana un nuovo affondo di aria gelida si intravede all’orizzonte.

È quanto preannunciato dall’esperto meteo Lorenzo Tedici, del portale web ‘Ilmeteo.it’: secondo le previsioni, potrebbe dunque verificarsi un nuovo calo di 10-15 gradi e potrebbero vedersi fiocchi bianchi fino alle coste, dalla riviera romagnola fino alla Puglia, ma anche a Roma e a Napoli.



Intanto, secondo il sito web di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), il mese di febbraio si aprirà in Emilia-Romagna all’insegna del cielo sereno e delle temperature ancora molto basse (con minime comprese tra -2 e 1 grado, con possibili valori inferiori nelle aree di aperta campagna). Anche dopodomani, giovedì 2 febbraio, sarà una giornata soleggiata, ma con temperature in graduale aumento: i valori massimi potrebbero raggiungere quota 11 - 13 gradi.

Successivamente, la tendenza parla di tempo stabile e soleggiato almeno fino alla giornata di lunedì 6 febbraio, grazie all’espansione di un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo.

Resta da vedere cosa accadrà nei giorni successivi, se si confermerà il ritorno dell’inverno russo o ci si potrà continuare a godere uno sprazzo di primavera in anticipo.

