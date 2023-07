Previsioni meteo weekend in Emilia Romagna: che tempo fa a inizio agosto

Bologna, 28 luglio 2023 – Mentre su strade e autostrade è il colore rosso a prevalere – il traffico resterà da bollino rosso, infatti, per tutto il weekend – le previsioni meteo sembrano orientate verso tonalità decisamente più tenui, almeno dal punto di vista delle temperature. Non si toccheranno, infatti, i picchi di caldo raggiunti nelle scorse settimane, ma non si escludono, al Nord, episodi di forte instabilità, con il rischio di piogge intense e locali grandinate.

L’Emilia-Romagna, tuttavia, sarebbe fuori dalle zone minacciate dalla circolazione depressionaria in arrivo sulla nostra penisola. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa prevedono per le prossime ore gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).

Previsioni meteo per il weekend del 28, 29 e 30 luglio 2023

Le previsioni meteo giorno per giorno

La giornata di domani, sabato 29 luglio, sarà tipicamente estiva, caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione: le temperature minime si attesteranno attorno ai 21 gradi; le massime saranno comprese tra i 29 gradi della costa romagnola e i circa 33 delle pianure interne. Venti deboli e mari poco mossi.

Più variabile la giornata di domenica 30 luglio, che vedrà, al primo mattino, rovesci sparsi lungo le pianure a ridosso dell'asta del Po e lungo i rilievi centro-occidentali. Nella seconda parte della giornata, le piogge potrebbero arrivare fino al settore costiero, ma si tratterà di fenomeni in rapido esaurimento. I valori minimi oscilleranno tra 21 e 23 gradi, quelli massimi tra 27 e 31 gradi. Sarà, insomma, un weekend quasi perfetto per i tanti turisti in cerca della prima tintarella sulla Riviera. Mentre solo Bologna è annoverata tra le dieci città italiane con bollino arancione per questa giornata: indica il rischio caldo solo per la popolazione fragile, quindi l'afa minaccia bambini, anziani e portatori di malattie croniche.

L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna, invece, di una nuova instabilità: il territorio regionale sarà attraversato da correnti occidentali di origine atlantica, responsabili di nuove precipitazioni. Le temperature, in netto calo nella giornata di lunedì 31 luglio, risaliranno lievemente dal 1° agosto, per rimanere poi stazionarie nei giorni successivi. La buona notizia è che all’orizzonte non si intravedono – ciò vale per la prima decade di agosto – ondate di caldo estremo paragonabili a quella che ha imprigionato la penisola (e buona parte dell'Europa mediterranea) nelle scorse settimane.

La mappa