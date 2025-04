Primavera sotto zero, la notte più fredda in Emilia Romagna: le previsioni

Bologna, 8 aprile 2025 – La notte più fredda l'Emilia Romagna dovrebbe essersela lasciata alle spalle: quella tra lunedì 7 e martedì 8 aprile si è rivelata la più gelida di questa anomala primavera, con temperature che in diverse zone della regione sono scese anche al di sotto dello zero. A confermarlo sono i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio di Arpae Emilia-Romagna, l'agenzia regionale per la protezione ambientale.

Secondo le rilevazioni, le zone più colpite dal calo termico sono state le aree interne e appenniniche, dove alle 4 i termometri hanno registrato valori negativi: -1 nelle zone appenniniche del forlivese, 0,2 a Cavriago (Reggio Emilia), 0,5 a Castel del Rio e Vergato (Bologna). Nonostante un timido sole diurno, la rapida dispersione del calore durante le ore notturne, favorita da cieli sereni e assenza di vento, ha portato al clima rigido.

Il comune di Bologna, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, ha autorizzato la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento di tutte le tipologie di edifici fino al 15 aprile compreso. Anche Bologna, quindi, torna ad adeguarsi ai tempi che coinvolgono tutta l’Emilia-Romagna: la regione si trova in zona E (inverni più rigidi) per questo il 15 aprile è la data di spegnimento dei termosifoni.

Un centro di bassa pressione sull'Europa occidentale porterà, nella settimana tra lunedì 14 aprile e domenica 20 aprile in regione flussi atlantici, in prevalenza temperati ed umidi da sud-ovest. Ciò dovrebbe causare un aumento piuttosto sensibile delle temperature che si porteranno su valori superiori alla media climatologica e a diversi episodi di precipitazione con quantitativi di poco superiori alla norma del periodo.

Dopo un martedì soleggiato, mercoledì assisteremo ad un aumento graduale della nuvolosità, che continuerà anche giovedì 10 aprile. Cielo generalmente nuvoloso o coperto sui crinali, con schiarite in mattinata in pianura e sulle coste della Romagna, con possibili deboli precipitazioni sul crinale romagnolo nelle ore centrali della giornata. Resta alta la quota neve superiore ai 1800 metri.

Temperature in lieve aumento sia le minime sia le massime, valori minimi attorno 2/5 del crinale, 5/6 della pianura fino a 7/8 sulla costa, mentre le massime si attestano attorno ai 14/15 del crinale e 16/18 nel resto della Regione.

Cielo prevalentemente sereno per la giornata di venerdì, con un graduale aumento della nuvolosità che culminerà in probabili precipitazioni per la giornata di domenica a partire dai settori sud-occidentali. Temperature in graduale rialzo, con venti provenienti dai settori occidentali, tendenti a ruotare verso est tra sabato e domenica, con rinforzi sulle coste.

Il freddo intenso desta particolare preoccupazione nel settore agricolo, già messo a dura prova dalle recenti oscillazioni termiche. Le temperature sottozero, soprattutto in questa fase delicata per molte colture in fiore o in fase di germogliazione, potrebbero causare danni significativi a frutteti, vigneti e ortaggi, compromettendo i raccolti futuri. Gli agricoltori sono ora chiamati a monitorare attentamente le proprie coltivazioni e, dove possibile, ad adottare misure di protezione d'emergenza per limitare i danni.