Quando arriva il caldo in Emilia Romagna: l’estate 2025 è dietro l’angolo

Bologna, 28 maggio 2025 – Se la fortuna è cieca, magari il meteo ci vede benissimo, dal momento che l’arrivo definitivo della bella stagione nell’area dell’Emilia Romagna, compresa ovviamente la fascia costiera che si affaccia sull’Adriatico, è atteso in piena concomitanza col ponte festivo del 2 Giugno. Dunque ci siamo, l’estate è dietro l’angolo, dopo i nubifragi dei giorni scorsi. Benissimo per chi conta le ore prima di rispolverare la tenuta mare, ma giudizio sospeso per chi teme di avere davanti lunghi mesi torridi e potenzialmente impattanti sulla salute, umana e ambientale.

L'estate è alle porte, il caldo sta per arrivare in Emilia Romagna

Per descrivere il quadro climatico attuale, ai tempi che furono si diceva che non esistono più le mezze stagioni. Nel ventunesimo secolo però non è questione di aprire una sfida di proverbi, quanto piuttosto di fare i conti con la realtà messa nero su bianco dai modelli meteorologici che ormai da tempo accompagnano le nostre giornate.

“O è caldo o è freddo – riassume prima di entrare nel merito il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni -. In questi giorni infatti dovremo ancora fare i conti con l’instabilità climatica, ma a partire dall’inizio di giugno arriverà l’estate. E arriverà senza mezze misure, portando con sé quel caldo col quale dovremo convivere per i prossimi mesi”.

Ovviamente non sempre e comunque, ma la tendenza pare ampiamente delineata. E piuttosto stabile.

“In questi giorni – Nanni va sullo specifico - il territorio regionale se la vedrà ancora con una fase di nubifragi localizzati in particolare nell’area cesenate e riminese. Il fenomeno dovrebbe essersi attenuato. Sabato (oggi, ndr) è atteso il sole, con qualche possibile eccezione nell’area appenninica.”

E’ però in ogni caso ancora presto per la tintarella, perché anche sulla costa le temperature tenderanno a restare miti: “Le massime navigheranno tra i 17 e 18 gradi con picchi isolati che non andranno oltre i 22-23. A giocare un ruolo decisivo sarà il vento fresco che attraverserà le Alpi in direzione dei Balcani. Non ci investirà direttamente dunque, ma farà comunque sentire la sua presenza”.

Il tutto in un contesto che vede l’anticiclone ‘bloccato’ tra l’Oceano Atlantico e l’Europa centrale, in un quadro che spinge di conseguenza l’instabilità verso l’area mediterranea.

“Il cambiamento che ci aspetta – rimarca Nanni – sarà poi brusco e significativo: il ponte del 2 Giugno sarà quello che sancirà l’arrivo dell’estate, col sole e il caldo. Il caldo intenso, come quello che abbiamo ormai imparato a conoscere negli ultimi anni. E tutto lascia pensare che le alte temperature, una volta arrivate, resteranno stabili a lungo”.