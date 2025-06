Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni

Bologna, 27 giugno 2025 – Questo caldo afoso che dilaga in tutta la regione ha le ore contate? Pare di sì.

È stato un giugno anomalo, con temperature record anche di notte (sfiorati i 40 gradi di giorno e oltre i 24 dopo il tramonto), l’abbiamo detto e ce ne siamo accorti. Ora, secondo le prime tendenze meteo, pare che luglio sarà più in linea con la media stagionale. Caldo sì certo, è estate, ma almeno le prime settimane del mese dovrebbero rispettare le metriche previsionali.

Quando arriva la prima pausa da questo anticiclone africano, quest’anno arrivato in anticipo? Pioverà? Ecco i dettagli.

Previsioni del weekend e picco

Tempo stabile e soleggiato per tutto il weekend. Anzi, si prevede che il picco del caldo sarà proprio tra domenica e lunedì in diverse zone. Domenica saranno addirittura 21 le città italiane da bollino rosso, tra cui Bologna.

Secondo 3B Meteo: “Il clima sarà afoso, soprattutto dopo il tramonto, quando alle temperature ancora elevate si assocerà l'incremento del tasso di umidità, in particolare sulla Pianura Padana e lungo le coste. Farà caldo anche all'alba, quando le temperature minime rimarranno ovunque superiori a 20°C, oscillando intorno a 25°C in Pianura Padana”.

Pausa dal caldo: la data

Secondo Arpae Emilia-Romagna, una prima modesta nuvolosità dovrebbe transitare sulla nostra regione tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio.

I primi cambiamenti invece arriveranno mercoledì 2 luglio: “non si escludono maggiori addensamenti, soprattutto lungo i rilievi, con possibilità di qualche rovescio. Le temperature si manterranno superiori alla norma con punte di 35/36 gradi e dovrebbero subire una leggera flessione mercoledì”.

Inizio luglio: la tendenza

Continua a essere presente un vasto anticiclone tra il Nord Africa e l’Europa centrale che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature superiori alla media climatologica per gran parte della settimana (da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio).

A fine settimana saranno possibili “alcuni episodi di instabilità, con precipitazioni complessivamente in linea con la norma del periodo”. Questo perché è previsto “un lieve cedimento del campo barico che potrà favorire il transito di correnti occidentali sul Nord Italia”.

Seconda e terza settimana di luglio

Il caldo e il bel tempo rimangono, anche se non si escludono “possibili fasi di temporanea instabilità, con precipitazioni”. Però, a differenza della settimana precedente, dal 7 al 20 luglio “le temperature si attesteranno su valori lievemente superiori alle medie stagionali”.

Dovrebbe quindi esserci una graduale normalizzazione dell’andamento climatico.