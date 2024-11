A che quota nevica in Emilia Romagna. Prime gelate al mattino: le ultime previsioni meteo

Bologna, 12 novembre 2024 – L’ondata di freddo che ha investito l’Emilia Romagna dopo un mese di ottobre piuttosto caldo ha abbassato le temperature, portando già la prima neve in Appennino. Le prime imbiancate sono state una spolverata leggera, in attesa di quantità più consistenti (che non dovrebbero tardare di molto e dell’arrivo della magia bianca in città. Intanto le nevicate dovrebbero proseguire tra la montagna e la collina a quota a 800-1000 metri circa. Inoltre, con il progressivo abbassarsi delle temperature attenzione anche alle prime gelate.

Previsioni meteo mercoledì 13 novembre

Gli esperti del servizio Arpae hanno previsto “nuvolosità alta e stratificata” per la giornata di mercoledì 13 novembre con le “temperature minime in diminuzione, nei centri urbani comprese tra 2 e 4 gradi nelle pianure emiliane e tra 4 e 6 gradi in Romagna”. Tempo da neve invece nelle aree extraurbane “con valori anche intorno allo zero”. Le temperature massime sono “pressoché stazionarie intorno a 12-13 gradi”.

Previsioni meteo giovedì 14 novembre

Tra la notte ed il mattino di giovedì 14 novembre, invece, “nuvolosità in intensificazione con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che dalla costa tenderanno a trasferirsi alle aree interne centro-orientali, interessando soprattutto le zone collinari e montuose. Brevi nevicate possibili fino a 800-1000 metri. Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni e schiarite sul settore centro-occidentale con nuvolosità che tenderà ad insistere sul settore orientale”.

Le temperature minime sono “in aumento, comprese tra i 4-5 gradi delle pianure più occidentale ed i 7-8 gradi della costa. Massime in lieve diminuzione in pianura con valori tra 10 e 12 gradi, in calo più sensibile lungo i rilievi”.

Tendenze meteo da venerdì 15 a lunedì 18 novembre

Se il freddo è a farla da padrone, è anche vero che “un campo di alta pressione, associato a correnti settentrionali relativamente fredde, determinerà venerdì e sabato tempo stabile e soleggiato, salvo foschie e nebbie nelle ore notturne e del mattino sulle pianure, soprattutto nella giornata di sabato”.

"Da domenica i flussi tenderanno a divenire sud-occidentali con aumento della nuvolosità e piogge inizialmente sui rilievi, ma che lunedì dovrebbero estendersi all'intera regione”, spiegano gli esperti meteo.

Infine le temperature “minime” saranno “inizialmente in calo con deboli gelate di notte ed al primo mattino, poi in graduale aumento. Le massime non subiranno particolari variazioni”.

Che tempo farà in Emilia Romagna