Emilia Romagna, ancora sabbia dal deserto in arrivo: quando il picco

Bologna, 28 giugno 2024 – Arriva altra sabbia del Sahara in Emilia Romagna? Sembra proprio di sì. Dopo la ‘sventagliata’ di una settimana-dieci giorni fa, che aveva ricoperto di polvere le auto degli abitanti della regione, ecco che il fenomeno si ripresenta ancora alla porta dell’Italia. Il momento più intenso della ‘pioggia di sabbia’ dovrebbe verificarsi sabato 29 giugno.

La pioggia di sabbia dal Sahara arriva di nuovo in Italia e in Emilia Romagna (foto: modello numerico CAMS e grafica by Meteored)

E’ quello che sostiene il meteorologo e presidente Ampro Pierluigi Randi. L’annuncio con un post su Facebook: “Ne arriva un’altra razioncina – scrive Randi -. Dust desertico beninteso. Ma meno rispetto alla volta scorsa e con durata inferiore. Picco probabilmente sabato sera. Poi se ne andrà (anche alla svelta dalle nostre parti)”.

Ma in cosa consiste questo fenomeno? Lo aveva spiegato lo stesso Randi in una recente intervista proprio al Carlino. “Si tratta di un’elevata concentrazione di polvere desertica che arriva in Italia dal Sahara – spiega l’esperto -. Non è corretto quindi definirla sabbia. Il vento trasporta queste particelle leggere che percorrono grandi distanze arrivando fino a noi. Queste particelle, successivamente, ricadono attraverso le piogge oppure una deposizione secca. Lentamente vengono rilasciate al suolo per sedimentare e accumularsi”.

Le previsioni meteo di sabato 29 giugno

Il weekend in Emilia Romagna dovrebbe essere caratterizzato da caldo e bel tempo. Gli esperti meteorologi di Arpae scrivono infatti che nella giornata di sabato 29 giugno il cielo sarà “sereno o poco nuvoloso con possibilità di locali addensamenti pomeridiani sulle pianure emiliane occidentali, associati a brevi temporali”. Le temperature viaggeranno dai 20-22 gradi fino alle massime comprese tra i 30 e i 34 gradi.

Le previsioni meteo di domenica 30 giugno giugno

Nella giornata di domenica 30 giugno ancora “sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti sui crinali appenninici e pianura emiliana”. Le temperature saranno comprese tra i 21-24 gradi delle minime ai 29-33 gradi delle massime.

La tendenza meteo tra lunedì 1 e giovedì 4 luglio

Con l’inizio del mese di luglio ci sarà un periodo “interessato da condizioni di variabilità con rovesci sparsi tra lunedì e martedì che diverranno diffusi nella giornata di mercoledì. Le temperature subiranno una graduale diminuzione nella prima parte della settimana, ma torneranno ad aumentare da giovedì”.

Che tempo farà in Emilia Romagna