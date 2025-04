Sabbia e pioggia in arrivo in Emilia Romagna, ma che tempo farà a Pasqua 2025?

Bologna, 11 aprile 2025 – La prima vittima di questo periodo è il detto popolare, perché stiamo vivendo una (quasi) perfetta mezza stagione, con buona pace di chi si lamenta sempre. Freddo, caldo, pioggia e sole che si alternano e si mischiano, costringendoci a vestirci a cipolla e a metterci l’anima in pace sui programmi a lungo termine strettamente legati alle previsioni meteo. Ma qualche certezza, il meteorologo Luca Lombroso, ce l’ha. Eccola.

Bel tempo fino a sabato

Questo più che piacevole tiepido periodo ci farà compagnia fino a sabato. Le massime resteranno intorno ai 20-22 gradi, il cielo quasi sempre sereno con il passaggio di qualche nube coreografica. Una pacchia.

Domenica e lunedì torna la pioggia

La perturbazione arriva già nella mattinata di domenica (che è quella delle palme) da ovest: la pioggia arriverà prima in Emilia, poi nel corso della giornata anche in Romagna. “Non sarà una pioggia abbondante, niente di drammatico. Anche se, visto la situazione dei nostri fiumi, qualche rischio c’è sempre. C’è sempre la situazione frane da tenere monitorati. Insomma, restiamo vigili”, spiega Lombroso che prevede anche l’emissione di qualche allerta meteo. “Ma certamente non sarà rossa”, mette le mani avanti.

Le temperature massime sono previste in calo, in compenso aumenteranno le minime. “Una situazione normale, insomma, per una mezza stagione – prosegue Lombroso –. Non sono previste situazioni estreme come le gelate nei campi e nemmeno la neve in Appennino. Cadrà qualche fiocco sulle vette alpine, sopra ai 2.000-2.400 metri”.

Ma arriva anche la sabbia

Vietato lavare l’auto e sconsigliato stendere il bucato all’aria aperta. La perturbazione che arriverà in Italia e sulla nostra regione tra domenica e lunedì porterà con sé anche la sabbia sahariana. “Sarebbe meglio parlare di polvere, perché si tratta di pulviscolo fine”, precisa Lombroso. Sta di fatto che i cieli saranno spesso velati (quando non proprio nuvolosi) e coloreranno di rosso. Così come le nostre auto dopo la pioggia. “Ne risentirà anche la qualità dell’aria, con incremento delle concentrazioni di Pm10 che sono comunque meno pericolose delle Pm2,5 causate dall’inquinamento”, spiega il meteorologo.

Martedì sole

Dopo due giorni di pioggia, arriverà qualche ora di pausa: martedì 15 torna a splendere il sole e le temperature si fanno più miti. Godetevi la bella giornata perché la pausa finisce presto.

Mercoledì e giovedì di nuovo brutto

Specificato che siamo già nel campo delle ipotesi, a ridosso del fine settimana pasquale dovrebbe tornare brutto: le carte fanno presagire il ritorno della pioggia. Attenzione alla Romagna, dove sono già state spianate le dune a protezione dei bagni. “Una decisione che mi pare prematura –sottolinea Lombroso –: le mareggiate non sono per ora previste, ma sono possibili”.

Che tempo farà a Pasqua 2025?

A maggior ragione, parlare di Pasqua (che cade domenica 20 aprile) è prematuro. “La situazione è ancora molto incerta, ma c’è la possibilità che possa essere non disastrosa. Dopo il peggioramento di mercoledì e giovedì, da venerdì dovrebbe andare meglio – si avventura Lombroso – ma resta un periodo primaverile, che si traduce in instabilità. Quindi qualche acquazzone ci sarà”.

Il picnic di Pasquetta è dunque salvo? Diciamo che difficilmente potremo contare sul pieno sole ma, accettando la variabilità, via libera alle grigliate con gli amici.

