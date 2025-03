Inverno tardivo in Emilia Romagna: allerta meteo per vento e mareggiate. Temperature in picchiata Dopo i temporali e le piene dei fiumi ecco il freddo: precipitazioni nevose in alta quota e instabilità, il meteorologo: "Arriverà un breve ma incisivo ritorno invernale, ma il colpo di coda sarà breve". Ecco fino a quando