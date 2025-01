Bologna, 14 novembre 2025 - Chi c’era la racconta come "la nevicata del secolo" e nel narrarlo aggiunge particolari di vita quotidiana che trasformano la vicenda in un avvenimento quasi da fantascienza, ma credibile per i toni usati e per l’ambientazione evocata. Stiamo parlando della nevicata del gennaio 1985, divenuta famosa in quanto coinvolse quasi tutta l’Italia.