Senza luce sotto la neve, il frigo è un igloo fai da te

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – L’Appennino reggiano è sepolto dalla neve e da domenica i blackout hanno creato numerosi disagi, tuttora nel reggiano sono un migliaio le persone rimaste senza elettricità con Enel che si sta occupando, con una corsa contro il tempo, del ripristino delle utenze.

C’è chi si attrezza come può per gli effetti dell’ondata di maltempo che ha sferzato l’Emilia-Romagna dal giorno dell’Immacolata e c’è chi crea, persino, un frigorifero fai da te, proprio con la neve, scrivendo con alcuni bastoncini persino ‘Smeg’, noto marchio di elettrodomestici.

Scrive Virna B. sulla pagina Facebook 'Sei di Casina se': "Poiché al Monte di Leguigno non tornava la luce abbiano fatto di necessità virtù. Opera di Victor Onfiani”.

E poi aggiorna: “Ora la luce è tornata ma come frigo terremo questo, mettendo davanti all'apertura dei coppi, fa ridere ma è anche un'idea per non buttare via la roba di frigo e freezer".

L’ironia che batte il disagio.