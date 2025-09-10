Settembre caldo in Emilia-Romagna con picchi di 27 gradi. Fino a quando? Le previsioni meteo

Bologna, 10 settembre 2025 – L’autunno sta per fare capolino e il meteo di questi giorni sembra avercelo confermato. Ma per chi ancora abbia voglia di affacciarsi agli ultimi raggi di sole, c’è una buona notizia: nei prossimi giorni il tempo tornerà stabile.

Tra sabato e domenica è atteso il passaggio di una veloce perturbazione, che porterà un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni. Superato il weekend, il ritorno dell’alta pressione riporterà il sole, con temperature in lieve aumento. Sulla costa e nelle zone pedemontane orientali il tempo sarà generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite. In Appennino, invece, non si escludono brevi rovesci pomeridiani.

L’esperto: “Clima pienamente estivo”

“La prossima settimana si preannuncia con tratti ancora pienamente estivi - sottolinea Roberto Nanni, tecnico meteorologo e divulgatore scientifico Ampro -. Grazie alla rimonta dell’alta pressione di origine subtropicale, che interesserà l’intera regione e gran parte della penisola, è attesa una fase di tempo stabile e soleggiato, almeno fino a giovedì 18 settembre (nella mappa la previsione delle temperature secondo il sito meteologix.com). Successivamente, potrebbe affacciarsi una nuova perturbazione da nord. Dal punto di vista climatico, le temperature saranno in aumento: a metà settimana si tornerà su valori vicini ai 30 gradi, dunque superiori alla media del periodo, con massime generalmente comprese tra i 25 e i 30”.

Previsioni di giovedì 11 settembre

Già da giovedì 11 settembre in avanti, la situazione volgerà al meglio: le giornate si manterranno prevalentemente soleggiate, con punte fino a 28 gradi, e le notti più fresche, con temperature intorno ai 16 gradi.

Che tempo farà venerdì 12 settembre

Venerdì 12 settembre, una fase di tempo stabile proseguirà, alternando cielo sereno a qualche nube sparsa, con temperature piacevolmente tiepide attorno ai 28 gradi durante il giorno e 16-17 gradi alla sera.

Weekend del 13 e 14 settembre instabile

Nel weekend (sabato e domenica), il meteo offrirà cieli irregolarmente nuvolosi e tracce di sole, senza piogge significative: le massime si attesteranno sui 27 gradi, con minime gradevoli di circa 16 gradi la mattina. L’instabilità sarà contenuta, ma l’aumento delle nubi suggerisce di tenere a portata un ombrello leggero.

Tendenza meteo della prossima settimana

Per i primi giorni della nuova settimana (lunedì 15 e martedì 16 settembre), Arpae conferma un ritorno del sereno e un ulteriore lieve rialzo delle temperature, con punte fino a 29 gradi e minime stabili intorno ai 16-17 gradi, ideale per godersi ancora qualche giornata all’aperto in attesa dell’autunno.