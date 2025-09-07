Il sole ha le ore contate, ecco quando arriva la pioggia in Emilia Romagna

Bologna, 7 settembre 2025 – L’estate ha le ore contate in Emilia Romagna. O meglio, il caldo andrà in standby almeno per un paio di giorni la settimana prossima, a partire da martedì 9 settembre, quando la perturbazione in arrivo dal Nord Europa, porterà nel nord del Paese e anche nella nostra regione pioggia e un abbassamento delle temperature dopo questo ultimo weekend di sole e caldo.

Il giorno della svolta, almeno secondo quanto previsto dal Centro meteo Emilia Romagna, sarà quello di martedì 9 settembre. Al mattino infatti è prevista una copertura nuvolosa inizialmente più sparsa, con addensamenti più consistenti sulle aree appenniniche occidentali. Dal pomeriggio tendenza a cielo molto nuvoloso o coperto sull'intero territorio. Per ciò che concerne le precipitazioni, sempre martedì 9 settembre sono previsti al mattino rovesci e temporali che potranno interessare le aree appenniniche occidentali, con isolati sconfinamenti sulla pianura piacentina e parmense. Dal pomeriggio piogge e temporali sulle aree appenniniche emiliane, in estensione verso l'Emilia orientale e la Romagna entro la prima serata, con fenomeni che soprattutto sulle aree montane potranno temporaneamente risultare anche di forte intensità. Nel corso della sera attenuazione dei fenomeni sulle aree centro-occidentali mentre piogge deboli o a tratti moderate tenderanno a persistere sulla Romagna. Le temperature minime saranno in diminuzione così come le massime. I venti deboli o a tratti moderati da sud-est lungo la costa con rinforzi in mare aperto; sui rilievi predominanti da sud/sud-ovest mentre sulle aree di pianura emiliana prevarrà la componente occidentale. Mare: da poco mosso a mosso.

Mercoledì 10 settembre permane l’instabilità con piogge e temporali sul nostro territorio, più diffusi tra mattina e pomeriggio; ampi rasserenamenti sono però previsti per giovedì 11 mentre per venerdì 12 settembre si prevede maggiore nuvolosità sulle aree appenniniche dove potranno verificarsi nuovi rovesci. Temperature inizialmente in diminuzione, poi in lieve aumento tra giovedì e venerdì.

Le previsioni meteo giorno per giorno