La tempesta Gabri porta il maltempo sull’Emilia Romagna, pioggia e neve: ecco dove

Bologna, 17 gennaio 2025 – Ancora maltempo in Emilia Romagna. L’inizio del weekend si prevede con pioggia, neve (già caduta ieri in Romagna), gelate e temperature molto rigide che si alzeranno per rientrare tra nella norma tra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Questo è il quadro della situazione meteorologica che ci presenta Roberto Nanni, esperto meteorologo di Ampro che annuncia come “un altro vortice di bassa pressione sarà destinato ad influenzare le sorti del tempo sul nostro Paese in prossimità del weekend, con strascichi anche per l’Emilia-Romagna nei giorni a venire". Questo dopo che la perturbazione di inizio settimana aveva abbandonato le nostre zone.

Le previsioni meteo in Emilia Romagna nel weekend del 18-19 gennaio (fonte Arpae)

La tempesta Gabri sull’Emilia Romagna

"Un ciclone afro-mediterraneo in veloce sviluppo – spiega Nanni -, denominato ufficialmente tempesta Gabri, tenterà di guadagnare faticosamente terreno verso nord portando dei peggioramenti a più riprese fin verso il centro Italia. Sebbene gli effetti del maltempo riguarderebbero principalmente le due Isole maggiori, la nostra regione sarà esposta ad una circolazione ciclonica in grado di produrre comunque un ispessimento della nuvolosità e qualche precipitazione specie a ridosso dell’Appennino. Tra la seconda parte di venerdì 17 e la prima parte di sabato 18 i cieli lasceranno spazio a margini di miglioramento, con la Romagna, però, sempre in balia di una certa variabilità, prima di un ulteriore cambio di rotta, perlopiù di debole intensità, che questa volta coinvolgerà l’intera regione tra la fine di sabato e domenica. In questo caso i venti torneranno a rinforzare e le temperature tenderanno pian piano a risalire, portandosi su valori vicini alla norma. Mentre la poca neve che cadrà sarà prerogativa delle quote più alte”.

Nella giornata di venerdì da registrare “foschie o locali banchi di nebbia in formazione nelle ore più fredde della giornata”, mentre nella giornata di sabato è previsto un “arrivo da sud di nuvolosità più compatta nel corso del pomeriggio/sera associata a deboli piogge sparse e nevicate sull’Appennino emiliano al di sopra dei 1000 metri”. Domenica, invece, “bassa probabilità di precipitazioni e generalmente limitata alle zone di crinale appenninico”.

“La tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana, pur risultando piuttosto incerta, vede l’insistenza di questa zona depressionaria centrata nei pressi della Sardegna che probabilmente veicolerà molte nubi in Emilia-Romagna portando con sé delle condizioni variabili almeno fino a martedì 21 gennaio”, poi da “mercoledì 22 gennaio potremmo andare incontro ad un generale miglioramento seguito da ampie schiarite. Con queste circostanze, il clima, dopo alcuni giorni al di sotto delle medie stagionali, rientrerebbe nei canoni pienamente invernali ma senza un freddo eccessivo”.

Neve a Passo Cantoniera, in provincia di Rimini (foto di Piero Di Pietro)

Le previsioni meteo di Arpae: sabato 18 gennaio

Gli esperti meteorologi di Arpae indicano per la giornata di sabato 18 gennaio un cielo “parzialmente nuvoloso al mattino con nuvolosità in progressivo aumento da sud verso nord, con deboli nevicate sull'alto Appennino emiliano durante la sera.

Temperature minime in flessione, soprattutto sul settore occidentale, dove si prevedono valori compresi tra -2 e -4 gradi, con estese gelate. Sul settore centro-orientale, valori attorno a -2/0 gradi, mentre lungo la costa saranno leggermente superiori a zero. Massime senza variazioni significative, attorno a 5/6 gradi nel settore occidentale e a 7/8 gradi nei settori centro-orientali.

Previsioni meteo domenica 19 gennaio

Nella giornata di domenica 19 gennaio “nuvolosità diffusa con residue nevicate sull'alto Appennino emiliano al primo mattino e possibilità di deboli piogge o pioviggini sulle zone di pianura durante la mattina. Temperature in lieve aumento, con minime comprese tra i 4/5 gradi della costa e 1/2 gradi del settore occidentale e massime attorno a 7/8 gradi sul settore centro-occidentale e 9/10 gradi su quello costiero.

Tendenza meteo dal 20 al 22 gennaio

La presenza di una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo porterà condizioni di nuvolosità variabile per l'intero periodo. La probabilità di precipitazioni sarà bassa e generalmente limitata alle zone di crinale appenninico, dove saranno a carattere nevoso, più probabili nella giornata di lunedì. Le temperature tenderanno temporaneamente a salire, soprattutto nei valori minimi in pianura, che si porteranno di qualche grado sopra lo zero.

Che tempo farà in Emilia Romagna