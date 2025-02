Tempesta di San Valentino nelle Marche: c’è l’allerta meteo. Fino a quando

Ancona, 14 febbraio 2025 - Tempesta di San Valentino nelle Marche, è allerta meteo nel giorno degli innamorati. Per la giornata di oggi, valida fino alla prossima mezzanotte che farà scoccare la giornata di sabato, la Regione Marche ha indetto un’allerta gialla per la zona dell’Anconetano e della provincia di Pesaro Urbino, sia per rischi di tipo idrogeologico, sia di temporali, sia di vento, dato che i rovesci potrebbero essere di carattere molto intenso soprattutto lungo la costa centro-settentrionale. Le cumulare medie saranno moderate, mentre il limite delle nevicate saranno inizialmente a quote di media montagna, in discesa in serata a quote alto collinari a nord e di bassa montagna a sud. Nel corso del pomeriggio, l’intensificazione della ventilazione nord-orientale in particolare lungo la costa settentrionale porterà a raffiche fino a vento forte o burrasca

Un sabato con l’ombrello, una domenica serena. Dicono questo le previsioni delle prossime ore stilate dal servizio meteo della Regione e dagli esperti dell’Amap, il Servizio agrometeo marchigiano. Quella di domani sarà una giornata come l’odierna, con piogge intense in alcune parti del territorio (in particolare il Pesarese e l’Anconetano) e un limite di nevicate che si attesta attorno ai 1.600 metri, in calo fino a 1.200 metri in serata.

Ombrello e nevicate

Nella giornata di domani il cielo sarà molto nuvoloso con nubi in ingresso dal mare. Prima di parziali schiarite nel pomeriggio a partire da Nord. Le precipitazioni saranno insistenti nella prima parte della giornata nella provincia di Pesaro-Urbino, maggiormente diffuse a Sud, con un limite di nevicate che nell’Ascolano scenderà fino ai 500-600 metri, imbiancando le località montane sopra il capoluogo di provincia. I fenomeni saranno in graduale esaurimento da fine mattinata a partire da nord, mentre la pioggia di pomeriggio resisterà solo sopra San Benedetto del Tronto. Le temperature scenderanno rispetto ai climi odierni, con massime e minime di 8 e 5 gradi ad Ancona, 13 e 4 gradi ad Ascoli, 10 e 5 a Fermo, di 10 e 4 a Macerata, di 7 e 5 a Pesaro e di 8 a 4 a Urbino. I venti tireranno da nord-est, moderati o tesi con raffiche fino a vento forte lungo la costa e sul crinale appenninico, poi in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio, con progressiva diminuzione dell’intensità. Il mare sarà molto molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione nel pomeriggio.

Uno scorcio dell'entroterra di Pesaro-Urbino sotto le nuvole

Temperature in calo

Per la giornata di domenica, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temporaneo transito di nuvole medio-alte dal pomeriggio. Non saranno presenti precipitazioni, mentre le temperature saranno in diminuzione nei minimi e in aumento nelle massime. In particolare 3 e 10 gradi ad Ancona, 15 e 2 gradi ad Ascoli, 12 e 3 a Fermo, 12 e 2 a Macerata, 9 e 3 a Pesaro, 10 e 2 a Urbino. Il mare sarà mosso, mentre durante la notte si avranno delle gelate nelle zone dei pianura e nei fondovalle delle zone interne.

Le previsioni di lunedì 17 febbraio

Per la giornata di lunedì il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso per presenza di nuvole alte in mattinata e un transito temporaneo di altre medio-basse nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in aumento nei valori minimi. I venti soffieranno di brezza tesa nord occidentali, a tratti di vento moderato lungo la costa, con rotazione da nord-est dal pomeriggio. Il mare messo, mentre durante la notte si potranno avere gelate in pianura e nei fondovalle delle zone interne.

