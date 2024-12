Tempesta del solstizio in arrivo nelle Marche: correnti ghiacciate e bufere di neve

Ancona, 18 dicembre 2024 — Sarà un solstizio d’inverno freddissimo quello che ci attende il prossimo 21 dicembre nelle Marche, stando alle previsioni dei meteorologi. Sulla nostra regione è in arrivo una corrente ghiacciata che farà scendere in picchiata le colonnine di mercurio. L'abbassamento delle temperature favorirà nevicate diffuse sugli Appennini e, dato il vento forte atteso, la neve scenderà sotto forma di bufera o tormenta su Marche, come anche in Abruzzo e Molise. La speranza di molti sciatori è che, una volta caduta la coltre bianca, si possa sciare a lungo sulle principali località sciistiche della regione come Ussita, Frontignano o Bolognola.

Tempesta del solstizio in arrivo nelle Marche: correnti ghiacciate e piogge con un crollo delle temperature

Un periodo turbolento e freddo che durerà almeno fino al giorno di Natale. La tempesta del solstizio d’inverno è pronta ad aprire le danze già dalle prossime ore in Italia, arrivando al Nord con nubi basse in Liguria. Porterà piogge per tutto il giovedì, prima di scendere nella serata dello stesso giorno al centro (e sulle Marche) con piovaschi di scena fino a sabato mattina, quando le ultime nuvole nella provincia di Ascoli Piceno scenderanno verso Sud facendo ritornare il beltempo e l’asciutto almeno fino al 25 dicembre, come già previsto nelle passate ore dal meteorologo del Servizio agro-meteo regionale (Amap), Danilo Tognetti. Dopo il sole che caratterizzerà la giornata di oggi sulle coste, e le poche nuvole lungo l’Appennino, già da questa notte torneranno le gelate fino in pianura al Nord. La sensazione di freddo inoltre sarà accentuata dall'effetto “windchill”, ovvero quel fenomeno per il quale il corpo umano, in presenza di vento, percepisce temperature più basse rispetto a quelle reali. Per questo sarà opportuno coprirsi al meglio, per evitare brutte influenze che compromettano i ricchi pasti con i parenti attesi nei giorni della Vigilia, del Natale e di Santo Stefano.

Il lungomare di Porto d'Ascoli, a San Benedetto, colpito dal forte vento

Secondo gli ultimi aggiornamenti-meteo rilasciati dalla Regione Marche, non sono previste piogge fino a giovedì sera, quando la perturbazione da Nord interesserà tutto il territorio portando piogge abbondanti. Una situazione che rimarrà anche venerdì, dove nelle località dell’entroterra sono attesi anche dei nevischi. Il limite delle nevicate, nella seconda parte della stessa giornata, è stimato attorno agli 800-900 metri. Sabato, quindi, pioverà solo nella prima parte della mattinata nella zona di San Benedetto del Tronto, poi ecco l’arrivo dell’asciutto e del sole dal pomeriggio su tutta la regione, intervallata giusto da qualche nuvola leggera. Una tendenza che arriverà almeno fino al giorno di Natale, con la possibilità di godersi pranzi e cene con felicità, senza la preoccupazione di rovesci all’orizzonte.