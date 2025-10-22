Tempesta di vento nelle Marche, paura per il favonio: scatta l’allerta

Ancona, 22 ottobre 2025 - Allerta meteo per il vento nelle Marche nella giornata di domani giovedì 23 ottobre. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile sarà coinvolto tutto il territorio regionale, ma il vento soffierà con differente intensità nelle diverse zone. L'allerta è di colore arancione nelle zone dell'entroterra e gialla sulla costa. Nel primo caso sono previsti fenomeni più intensi. “L’approfondimento in quota di una saccatura proveniente dall'Europa settentrionale sull'Italia centro-settentrionale – secondo le previsioni - determinerà per la giornata di giovedì flussi sud-occidentali molto intensi, che innescheranno condizioni di favonio. A seguito i flussi rimarranno sempre occidentali, con la conseguente persistenza di una debole instabilità sui settori interni della nostra regione”.

Allerta meteo per il vento nelle Marche nella giornata di domani giovedì 23 ottobre: arancione nelle zone interne, gialla sulla costa

L'allerta meteo è valida per tutta la giornata di domani. "Le condizioni di favonio saranno molto intense in particolare sul settore montano e sul settore alto-collinare dal primo pomeriggio fino a sera - si legge nel bollettino -; in questi settori le raffiche potranno raggiungere intensità di tempesta violenta, mentre sui settori costieris si raggiungerà intensità di burrasca". Quindi il livello del vento va dalla "tempesta violenta" nell'entroterra alla burrasca sulla costa.

Il favonio (detto anche Föhn, in tedesco) è un vento caldo e secco. E colpirà le Marche nella giornata di domani. Come detto soffierà con maggiore intensità nell'entroterra (criticità moderata), meno sulle zone costiere (Criticità ordinaria). L'essere caldo e secco è la caratteristica più distintiva del favonio e questo può causare un aumento delle temperature anche di diversi gradi. E' anche un tipo di vento forte e con raffiche: che può raggiungere intensità molto elevate.

La giornata sarà caratterizzata da raffiche molto forti. Soffieranno "venti sud-occidentali di vento moderato o teso su gran parte della regione, con una componente sud-orientale lungo la fascia costiera meridionale; nel corso del pomeriggio - secondo le previsioni della Regione - le raffiche si intensificheranno raggiungendo intensità di tempesta o addirittura tempesta violenta sul settore montano e di burrasca lungo la fascia costiera". Vento a parte, il cielo sarà "parzialmente nuvoloso per il transito di nubi orografiche, con aumento della copertura di tipo cumuliforme dalla seconda parte del pomeriggio in particolare sui settori centro-settentrionali. Nel corso della sera o della notte nuvolosità in attenuazione". Al mattino sono previste precipitazioni deboli sparse nel settore montano; nel corso del pomeriggio i fenomeni si intensificheranno diventando anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nei settori centro-settentrionali dove transiteranno velocemente da Ovest verso la fascia costiera. Temperature in aumento.

Secondo le previsioni il cielo sarà "poco o parzialmente nuvoloso con maggiore copertura nel settore montano. La precipitazioni deboli sparse nel comparto montano e le temperature diminuiranno, in particolare sui settori interni". I venti sud occidentali saranno moderati, "con una componente nord-occidentale lungo la fascia costiera settentrionale durante la seconda parte della giornata. Raffiche fino a vento forte e solo localmente fino a burrasca sui settori interni".

Nessuna raffica forte di vento ma solo venti "deboli o a tratti moderati sud occidentali". Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con maggiore copertura nel settore montano. Prevista la possibilità di "precipitazioni deboli sparse nel comparto montano". Le temperature? Rimarranno stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione.

La giornata di domenica sarà probabilmente caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni diffuse, in completo esaurimento durante la prima parte di lunedì.