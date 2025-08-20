Tempesta e raffiche di vento nelle Marche: scatta una nuova allerta meteo

Ancona, 20 agosto 2025 - Nuovi temporali nelle Marche , l' allerta meteo gialla prevista per oggi 20 agosto per le aree collinari e costiere centrali e meridionali, per la giornata di domani 21 agosto sarà estesa all'intero territorio regionale. Maltempo previsto quindi in tutte le province, da nord a sud: Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli .

Per oggi invece il maltempo colpirà solo una parte ridotta della regione. Pioggia “sui settori costieri e collinari centro-meridionali - si legge nel bollettino emanato ieri dalla protezione civile - durante le ore centrali della giornata isolati fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi”.

Quella di domani giovedì 21 agosto sarà una giornata caratterizzata dal maltempo in tutta la regione, temporali forti in arrivo. “Per la giornata di giovedì - si legge sul bollettino - il transito di un fronte freddo da nord verso sud attiverà sistemi temporaleschi, anche di forte intensità , in spostamento dalle zone interne verso la costa e da nord verso sud”.

Temporali forti sono previsti su tutte le Marche per domani 21 agosto : "rovesci e temporali diffusi al mattino, localmente anche di forte intensità. Nel pomeriggio - secondo le previsioni - rapido transito di temporali dalle zone appenniniche verso la costa . Fenomeni in esaurimento in serata". Al mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso “per addensamenti cumuliformi associati al transito di un fronte freddo da nord verso sud”; nel pomeriggio schiarite sulla fascia collinare e costiera si alternano al rapido transito di nubi convettive dalle zone interne verso la costa. La temperatura? Le minime stazionarie e le massime in diminuzione. Venti moderati sud-occidentali sulle zone alto-collinari e montane e sul settore settentrionale con raffiche fino a vento forte.

Ulteriore rilasciato delle temperature e ancora maltempo per venerdì 22 agosto. Nel corso della giornata sono previsti isolati rovesci o brevi temporali. Fenomeni che saranno poi in esaurimento in serata. Ancora nuvole in cielo alternano una schiarita locale con un'attenuazione della copertura dalla serata.

Secondo le previsioni meteo la giornata di sabato 23 agosto sarà caratterizzata da “brevi ed isolati rovesci pomeridiani sui rilievi appenninici” . Ci sarà invece un miglioramento nelle altre zone, in particolare sulla costa. Il cielo sarà, infatti, sereno o poco nuvoloso con sviluppo di cumuli sulle zone appenniniche durante le ore centrali. Stazionarie le temperature massime e in lieve indicano le minime. Il mare invece potrebbe essere mosso.