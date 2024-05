Temporali e allagamenti nel Modenese, grandine nel Bolognese: i danni

Modena, 14 maggio 2024 – Non solo grandine e terreni sott’acqua in Romagna, ma anche allagamenti e qualche danno per un forte temporale ieri sera anche in Emilia. La zona colpita è a sud di Modena.

Sono state una decina le richieste di intervento ai Vigili del fuoco, in particolare a Spilamberto per allagamenti di garage, cantine, cortili. A Formigine un fulmine ha colpito una cabina elettrica incendiandola ed è intervenuto personale di Enel. A Bomporto tegole di un tetto sono finite in strada, non coinvolgendo nessuno e scoperchiando la casa.

Come aveva allertato anche l’Arpae con la sua allerta meteo per temporali, il maltempo è tornato sulla regione. Già dopo le 23 “il sistema convettivo semi stazionario che ha riguardato le zone tra il modenese e il bolognese è stato in grado di scaricare abbondanti precipitazioni in un breve lasso di tempo, con forte attività elettrica e locali grandinate”, ha fatto sapere anche Roberto Nanni, meteorologo Ampro.

