Temporali dopo il sole di settembre: in arrivo correnti umide

Ravenna, 21 settembre 2025 – È settembre, ma il cielo non deve essersene accorto. Almeno a giudicare dalla giornata di ieri, che non a caso tanti hanno trascorso al mare. È il colpo di coda dell’estate, forse l’ultimo, considerando che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare alcune perturbazioni.

“Siamo verso la fine di una fase ancora estiva, in particolare per i valori massimi: oggi siamo sui 32°, che sarebbero valori normali nel cuore dell’estate, tra fine luglio e inizio agosto – dice Pierluigi Randi, meteorologo e presidente dell’Associazione meteo professionisti Ampro –. Non parliamo comunque di valori record: sia nel 2008 che nel 2011 facemmo di peggio e nel Lughese nella seconda decade del mese si arrivò a superare i 34°. Finora è però un settembre molto caldo, pianamente estivo: se la gioca con quello del 1987, che oggi è ancora il più caldo della serie storica”.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, “probabilmente tra oggi e domani (ieri e oggi per chi legge, ndr) avremo il picco di caldo. Poi cambieranno le cose: questa alta pressione anomala si sposterà verso i Balcani e l’Europa orientale e piano piano cominceranno a entrare correnti più umide e fresche dall’Atlantico fino a tornare a temperature normali per la terza decade di settembre, ovvero massime tra 24 e 25 gradi. Le correnti porteranno anche piogge intermittenti a partire da lunedì pomeriggio (domani, ndr) che però saranno intermittenti, intervallate da schiarite e fasi in cui il tempo potrà anche essere discreto. Non saranno comunque piogge particolarmente intense, data la provenienza delle correnti”.

Ieri le nostre spiagge hanno accolto nuovamente tanti bagnanti e anche qualche turista, come spiega il presidente della Cooperativa Spiagge di Ravenna Maurizio Rustignoli: “La temperatura è gradevole e il mare stupendo: c’è tanto movimento, proporzionato al periodo. Oggi tanti sono venuti a trascorrere in spiaggia tutta la giornata o anche solo per pranzare, e se domani il cielo continuerà a essere così sarà un bel weekend”.

Nei giorni scorsi, durante la settimana, non c’è invece stato molto movimento. Da domani inoltre non sarà più attivo il servizio di salvataggio. Oggi, invece, c’è ancora aria d’estate: “Le presenze sono buone – aggiunge Rustignoli –. Abbiamo il bacino domestico, ovviamente, ma c’è anche qualcuno che è venuto per tutto il weekend, come i proprietari di seconde case che ne approfittano per fare due giorni belli di mare per chiudere la casa prima dell’inverno, e c’è chi ha preso l’abitudine di venire a fare il weekend... C’è chi è venuto dall’Emilia o anche dalla Lombardia, da Milano o da Brescia. E ci sono ancora turisti che hanno fatto questa settimana di vacanza. I costi degli alloggi in questo periodo sono molto abbordabili, e con un meteo così favorevole... Per il resto a settembre ci aspettavamo qualche presenza in più nell’infrasettimanale. Sarebbe bello destagionalizzare e il comparto è pronto, ma bisognerebbe organizzare almeno saltuariamente a qualche evento. E per spingere il turismo nei primi 15 giorni di settembre forse servirebbe più pubblicità”.