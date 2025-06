Ancora temporali in Emilia Romagna con fulmini e raffiche di vento: nuova allerta

Bologna, 16 giugno 2025 - Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia sabato sera, con gravi danni nel Modenese, per lunedì 16 giugno sono previsti ancora temporali sparsi e venti di moderata intensità su buona parte del territorio. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 28 gradi, mentre le minime attorno ai 17 gradi.

Nuovi temporali in Emilia Romagna: diretti verso il Modenese, l’Emilia e poi la Romagna. Nel riquadro, la grandine dal piacentino (foto di Anita Fiorani Santelli pubblicata su Emilia Romagna Meteo)

Sul suo profilo Instagram, Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’osservatorio geofisico di Unimore, pubblica alcune foto dei danni che il temporale di sabato notte ha provocato nel Modenese: “Purtroppo non è finita - scrive - Un albero spezzato, cartelli divelti, segni evidenti di quanto possa essere violenta scatena il maltempo da cambiamenti climatici in certe situazioni. Oggi, lunedì 16 giugno, sono attesi nuovi temporali frontali organizzati, in arrivo dal pomeriggio e diretti ancora una volta verso il Modenese, l’Emilia e poi la Romagna. Si tratta di fenomeni potenzialmente intensi, accompagnati da pioggia, vento e fulmini”.

Secondo il meteorologo Roberto Nanni (Meteoroby), “rimane alto il rischio di piogge intense (loc. >80 mm/3h), grandinate di piccole/medie dimensioni (2-4 cm. di diametro), raffiche di vento lineare (puntualmente >80 km/h) e abbondante attività elettrica. Infine, non sono da escludere alcuni fenomeni vorticosi lungo il tratto di costa dal Veneto alle Marche”.

Per domani, martedì 17 giugno, è prevista un’allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna. Le zone sotto osservazione, dove i fenomeni meteorologici saranno più intensi, è quella del settore centro-orientale (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna, Ferrara). Fenomeni che dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio. In corrispondenza delle precipitazioni di forte intensità non si escludono frane, ruscellamenti sui versanti particolarmente fragili, rapidi innalzamenti dei livelli dell’acqua nei corsi minori e allagamenti localizzati in aree urbane.

Secondo gli esperti Arpae, martedì mattina la nuvolosità sarà diffusa su tutta la regione con addensamenti più consistenti sul settore orientale, associati a pioggia e temporali. Nel pomeriggio sono previste schiarite soprattutto sulle province emiliane e con nuvolosità residua in Romagna.

Mercoledì 18 giugno tornerà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature oscilleranno tra i 16 e 20 gradi (minime) e i 27 e 31 gradi (massime).

Tornano condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso fino alla fine della settimana. Le temperature inizialmente in aumento, si manterranno poi su valori massimi nella norma, intorno ai 30 gradi.