Temporali in arrivo, in Emilia-Romagna ancora allerta gialla: le previsioni meteo

Bologna, 1 settembre 2025 – È stata soleggiata quasi dappertutto in Emilia-Romagna questa ultima domenica di agosto; e anche oggi, primo giorno di settembre, si sta bene all’aperto. Peccato che da domani, martedì 2 settembre, il maltempo torni a far capolino con temporali anche forti un po’ su tutta la regione. Torna infatti una nuova allerta meteo. Le allerte meteo ultimamente si susseguono abbastanza di frequente. E quindi dopo una breve parentesi estiva, ci risiamo. C’è però una buona notizia: in base alla tendenza meteo, il maltempo per questa settimana dovremmo vederlo solo domani.

La nuova perturbazione colpirà diverse zone dell'Italia: Emilia-Romagna completamente investita dal maltempo

Allerta meteo gialla per temporali

Dunque ecco il bollettino di Arpa Emilia-Romagna che annuncia allerta gialla per tutta la giornata di martedì 2 settembre: “Sono previsti temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore emiliano della Regione e più localizzati sulla Romagna. Inoltre, si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull'Appennino centro-orientale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili puntuali superamenti delle soglie 1”.

L'allerta meteo di Arpae per martedì 2 settembre

Dove pioverà

Dovrebbe salvarsi solo la costa, la striscia da Cesenatico fino a Rimini e alcune zone dell’entroterra romagnolo dovrebbero vedere solo nuvoloni e cielo coperto. Per la costa ferrarese, invece, e il resto della regione non c’è scampo.

Pioggia intensa già al mattino soprattutto sugli Appennini emiliani, ma non saranno risparmiate le pianure bolognese, modenese e reggiana. E proprio qui nel pomeriggio, coprendo anche tutta la fascia del Ferrarese, così come quelle del Piacentino e del Parmense, temporali e pioggia a volontà.

I fenomeni saranno poi in esaurimento entro sera. Temperature minime comprese tra 18/22 gradi, il lieve flessione le massime tra 26/28 gradi.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Per questa settimana, per quello che sappiamo finora, solo domani dovrebbe essere una giornata caratterizzata dal maltempo. Dopodomani, mercoledì 3 settembre, è previsto “cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e stratiformi, con qualche addensamento diurno sui rilievi”.

Tra giovedì 4 e domenica 7 agosto poi “la presenza di alta pressione favorirà condizioni meteorologiche con tempo stabile, salvo qualche addensamento pomeridiano, più importanti nella giornata di domenica, ma comunque senza precipitazioni”, ci informa Arpae. “Le temperature saranno perlopiù stazionarie per tutto il periodo, con le massime attorno i 27/30 gradi e le minime tra 18/21 gradi”.

La mappa giorno per giorno