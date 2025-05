Temporali intensi in Emilia Romagna: l’allerta meteo del 5 maggio 2025

Bologna, 4 maggio 2025 – L’ondata di maltempo dopo l’anticipo d’estate. Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo, dopo il weekend lungo del primo maggio all’insegna del sole e del caldo, in Emilia-Romagna è in arrivo una perturbazione che porterà temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori occidentale e orientale dell'Appennino.

L’allerta meteo, dopo quella emessa per la giornata di oggi da Arpae e Protezione civile, prosegue anche per domani, lunedì 5 maggio, e prevede una criticità ordinaria (allerta gialla) in gran parte della regione, mentre è moderata (allerta arancione) nelle zone di collina e montagna della provincia di Bologna, alta collina e montagna della Romagna e delle province di Parma e Piacenza.

L'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) e arancione (criticità moderata) valida per la giornata di lunedì 5 maggio 2025, emessa da Arpae e Protezione civile

Per la giornata domani, recita il bollettino di allerta meteo, “sono previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi e / o persistenti, più probabili sui settori occidentale e orientale dell'Appennino”.

Temporali che, nelle zone più fragili, potranno provocare “fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, frane e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, con possibili superamenti delle soglie 1 e localmente delle soglie 2”.

Sono previsti “venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica”, conclude la nota di Arpae.

La fase instabile durerà qualche giorno. Secondo i modelli Arpae, anche la giornata di martedì 6 maggio vedrà precipitazioni sparse in Emilia-Romagna, localmente a carattere temporalesco, “più probabili sul settore occidentale al mattino e sulle pianure orientali al pomeriggio”.

Tutto il resto della settimana sarà caratterizzato: “da condizioni di spiccata instabilità, con nuvolosità variabile ed annuvolamenti a tratti più consistenti associati a rovesci o temporali”, più probabili nelle giornate di mercoledì 7 maggio e giovedì 8 maggio.