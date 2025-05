Temporali forti in Emilia Romagna, scatta l’allerta meteo: le ultime previsioni

Bologna, 12 maggio 2025 – Pioggia e sole. E’ una settimana dall’andamento molto variabile quella che ci attende in Emilia Romagna in cui si alterneranno il beltempo con i temporali (forti, quelli previsti dall’allerta meteo di lunedì 12 e martedì 13 maggio). Una fase di metà maggio un po’ pazzerella che si spera possa aprire le porte definitivamente alla stabilità e alla bella stagione. Anche se è probabile che sino a fine mese dovremo abituarci un po’ a un ‘ottovolante’ meteorologico. Vediamo ora giornata per giornata che tempo farà nei prossimi giorni.

Allerta meteo in Emilia Romagna: ecco dove

Intanto il bollettino Arpae ha diramato un’allerta meteo valida per tutte le province della regione poiché “nella seconda parte di giornata di lunedì 12 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati”. Anche “per la giornata di martedì 13 maggio sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale. Nelle zone interessate dai rovesci temporaleschi non si escludono innalzamenti del livello idrometrico nei corsi d'acqua, ruscellamento lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi”.

Allerta meteo per temporali in Emilia Romagna martedì 13 maggio

Previsioni meteo martedì 13 maggio

Per la giornata di domani, martedì 13 maggio, gli esperti dell’agenzia prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia Romagna hanno previsto “cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più probabili sulla pianura al mattino e sui rilievi e aree collinari nel pomeriggio; atteso un esaurimento dei fenomeni nelle ore serali”. Le temperature minime gireranno attorno ai 14 gradi, mentre le massime tra i 19 e 20 gradi, in diminuzione.

Previsioni meteo mercoledì 14 maggio

Migliora il tempo, invece, mercoledì 14 maggio, con “cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti nuvolosi a evoluzione diurna che potranno dare luogo a rovesci sui rilievi centro-occidentali”. Le temperature minime sono in diminuzione, tra 10 e 13 gradi, mentre le temperature massime sono in aumento tra i 20 e i 24 gradi.

Tendenza meteo da giovedì 15 a sabato 17 maggio

Metà-fine settimana ancora a tempo alterno con sole nella giornata di giovedì 15 maggio grazie alla “presenza di un'ampia area anticiclonica sull'Europa Centrale, estesa anche alla Penisola Italiana” che “favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato nella prima parte del periodo”. Ma ecco che le cose cambiano venerdì e sabato “per l'irruzione di aria più fredda di matrice continentale” e quindi “si prevede di nuovo tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche sul territorio regionale e una diminuzione delle temperature”.

Previsioni settimana tra lunedì 19 e domenica 25 maggio

Seppure gli aggiornamenti delle previsioni – guardando a periodi così lontani nel tempo - siano sempre in evoluzione, Arpae prevede che la settimana successiva,. quella da lunedì 19 a domenica 25 maggio, abbia una speranza di beltempo continuato poiché “sembra prevalere un’area di alta pressione sull’Europa occidentale, che determinerà flussi prevalentemente settentrionali sulla nostra regione. In questo contesto saranno possibili alcuni episodi di precipitazione, comunque in linea con la norma del periodo. Le temperature tenderanno ad aumentare, riallineandosi ai valori medi climatologici”.

Tendenza da lunedì 26 maggio a domenica 8 giugno

Ma ecco un ritorno a fine mese dell’avvicendamento tra sole e pioggia. Le due settimane tra lunedì 26 maggio e domenica 8 giugno, infatti, sembrano caratterizzate “da condizioni di variabilità, con un’alternanza tra fasi di alta e bassa pressione. In questo scenario saranno possibili alcuni episodi di precipitazione, con quantitativi complessivamente in linea con la norma stagionale. Le temperature oscilleranno su valori prossimi alla media climatologica”.

Che tempo farà in Emilia Romagna