Forti temporali in Emilia Romagna: è allerta meteo, le zone a rischio

Bologna, 22 aprile 2025 – Dopo una pausa dalle piogge e un ponte di Pasqua e Pasquetta soleggiato e caratterizzato solo dalle allerte per il livello del fiume Po (soprattutto nelle aree golenali), ingrossato dalle forti precipitazioni in Piemonte, il maltempo torna a palesarsi nella nostra regione. Anche nella giornata di festa del 25 aprile dovrebbero esserci precipitazioni sparse.

Allerta meteo in Emilia Romagna: precipitazioni diffuse anche di forte intensità e Po sotto osservazione

Temporali di forte intensità

Il bollettino emanato dalla Protezione civile e da Arpae ha diramato una nuova allerta meteo arancione per la giornata di mercoledì 23 aprile, quando “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle zone montane e collinari interessate da rovesci saranno possibili fenomeni di ruscellamento, occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, che potranno essere localmente superiori alle soglie 1. La criticità idraulica sulle pianure rivierasche di Po è riferita al transito della piena in calo nelle pianure centro occidentali, con livelli superiori alle soglie 1; si prevedono livelli superiori alle soglie 2 nelle pianure orientali e nel delta”.

Allerta arancione e gialla: ecco dove

L’allerta diramata da Arpae per mercoledì 23 aprile è di colore arancione per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara; mentre è gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma e Reggio Emilia; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo mercoledì 23 aprile

Per la giornata di mercoledì 23 aprile le previsioni dell’agenzia regionale Arpae sono di cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio temporalesco localmente intensi, che interesseranno in mattinata tutta la fascia appenninica e il settore più occidentale, in spostamento dal pomeriggio verso le zone centro-orientali della Regione. In serata, previsto esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite nella parte centro-orientale della Regione. Le temperature sono stabili, con le minime comprese tra 10/12 gradi sulla fascia appenninica e 13/14 in pianura; massime stabili comprese tra 20/23 gradi in pianura e 16/18 gradi sulla fascia appenninica.

Previsioni meteo giovedì 24 aprile

Per ciò che riguarda giovedì 24 aprile, invece, ancora precipitazioni diffuse lungo la fascia appenninica centro-occidentale. Dal pomeriggio tendenza al miglioramento su tutta la Regione con ampie schiarite in serata eccetto alcuni ultimi residui di nuvolosità sui settori più orientali. Temperature minime stabili in pianura comprese tra 11/13 gradi, in leggera diminuzione lungo la fascia appenninica tra 7/10 gradi. In diminuzione anche la massime sulla fascia appenninica tra 14/17 gradi, stabili intorno 21/22 gradi in pianura”.

Previsioni meteo 25 aprile e giorni successivi

Nel giorno di festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, un’onda depressionaria porterà precipitazioni sparse. Dopodiché lo spostamento di questo minimo verso i Balcani porterà bel tempo per il resto del weekend, con temperature che non subiranno grosse variazioni, sui 12/14 le minime, 18/21 le massime. L'arrivo di un nuovo minimo dalla sera di domenica causerà instabilità a partire da lunedì prossimo. Venti deboli dai quadranti orientali e mare poco mosso.

