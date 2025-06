Blitz dei temporali in Emilia-Romagna, c’è la data: il caldo africano va in pausa

Bologna, 12 giugno 2025 – Primo fine settimana rovente con temperature elevate tanto da raggiungere i bollini rosso e arancione in diverse città italiane. In Emilia-Romagna l’anticiclone africano la sta facendo da padrone questa settimana con temperature fino a 37/38 gradi e anche il weekend sarà all’insegna del bel tempo e del sole intenso. Poi però ci sarà un veloce break: tra domenica e lunedì infatti saranno possibili piogge e temporali sul nostro territorio. Poi la stabilità tornerà da martedì con un rialzo delle temperature.

Blitz temporalesco: quando inizia

Sarà nella serata di domenica che in alcune zone dell’Emilia potranno verificarsi dei temporali. La perturbazione scende dal nord Italia, nel tardo pomeriggio potrà già lambire la regione, ma secondo le tendenze meteo sarà attorno alle ore 21/22 che potrebbero verificarsi i primi scrosci d’acqua. Quindi la notte tra domenica e lunedì porterà maltempo.

“Il passaggio di un'onda depressionaria sul settore alpino determinerà un aumento dell'instabilità sul Nord-Italia fra domenica e lunedì che potrà dar luogo sul nostro territorio a piogge e temporali”, conferma Arpae Emilia-Romagna.

Si tratta però di un blitz velocissimo: la rinfrescata (le temperature potrebbero scendere di qualche grado) dovrebbe riguardare solo lunedì 16 giugno nel concreto. Poi già da martedì 17 “ritorneranno condizioni di stabilità e temperature che tenderanno a riavvicinarsi alla media stagionale”. Con le previsioni aggiornate vedremo poi come proseguirà la settimana.

Bollini rossi e arancioni per il caldo sabato

In attesa di questo piccolo refrigerio, è allarme caldo. Secondo il bollettino del ministero della Salute che monitora le ondate di calore per tutto il periodo estivo, le città a bollino rosso passeranno dalle tre previste per venerdì a 6 per sabato 14 giugno: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone. Altre 5 sono le città a bollino arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino. A Bologna in particolare sarà bollino arancione anche domani (venerdì 13).

La mappa giorno per giorno