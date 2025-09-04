Altri temporali in Emilia-Romagna: come sarà il meteo nel weekend? Le previsioni

Bologna, 4 settembre 2025 – Nuova allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna: è stata emessa da Arpa Emilia-Romagna per la giornata di venerdì 5 settembre 2025. La nuova pioggia in arrivo fa sorgere qualche dubbio sulla tenuta del bel tempo fino a domenica.

Nonostante sia arrivato settembre, l’estate non è ancora stata messa del tutto alla porta. Anzi, è proprio il primo weekend del mese a suscitare l’interesse di molti per una gita di famiglia tra mostre e sagre, rilassarsi godendosi il sole in spiaggia o in piscina, riposarsi insomma sperando che non sia davvero l’ultimo barlume estivo, poi all’autunno e all’inverno ci penseremo.

E dunque la buona notizia è che questa perturbazione dovrebbe essere passeggera e interessare solo la giornata di venerdì. Poi stabilità e rialzo delle temperature sabato e domenica. Vediamo nei dettagli.

I temporali di venerdì 5 settembre

Domani tra notte e mattino ci potranno essere piogge “isolate su Emilia occidentale, specie a ridosso del crinale appenninico”, fa sapere il Centro Meteo Emilia-Romagna. Quindi saranno toccate prevalentemente le province di Piacenza e Parma; ma anche Reggio Emilia e Modena sugli Appennini.

Poi “tra pomeriggio e sera possibilità di rovesci sparsi specie sulla pianura emiliana, con fenomenologia a tratti temporalesca sulle basse pianure orientali: più stabile altrove, salvo isolati piovaschi su Appennino emiliano occidentale”. Nel pomeriggio temporali sostenuti anche su tutto il Ferrarese e il Ravennate, ma pioverà un po’ dappertutto, compresa la fascia romagnola di Rimini e Forlì-Cesena, così come Bolognese e Modenese.

Le previsioni del weekend

I rovesci sono destinati a esaurirsi nella serata di venerdì, poi sabato 6 e domenica 7 settembre si prospettano essere giornate soleggiate o al limite velate da qualche nuvola passeggera. Il campo di alta pressione ci permetterà di salvare il fine settimana così come l’inizio della prossima settimana, poi l’ombra di una nuova perturbazione tornerà a funestare i cieli tra martedì 9 e mercoledì 10. “Avremo pertanto iniziali condizioni di tempo stabile fino alla giornata di martedì, quando si avrà un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Per mercoledì si prevede cielo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni che interesseranno prevalentemente i rilievi appenninici”, si legge nel bollettino di Arpae.

Temperature

In questi giorni le temperature sono calde, ma vivibili, cioè non sono stati superati i 30 gradi. Ieri, facendo una media, nelle città dell’Emilia-Romagna nelle ore più calde sono state rilevate temperature tra i 24 e i 27 gradi. 24/25 gradi sulla costa; una media di 26/27 gradi in pianura; 20/22 gradi sugli Appennini.

Anche oggi, guardando le temperature delle ore 11.30, registrati tra i 25 e 27 gradi, facendo una media tra costa, città e pianura. Sugli Appennini 21/23 gradi, con punte di 24 gradi centigradi.