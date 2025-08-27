Temporali forti e vento, è allerta gialla in Emilia Romagna: le zone a rischio maltempo

Bologna, 27 agosto 2025 – Dopo il nubifragio che ha colpito la Romagna tra sabato e domenica scorsi, il ciclone extra tropicale che proviene dall’Atlantico è arrivato anche sull’Italia e porterà ancora maltempo fino a ridosso del weekend in Emilia Romagna. Lo aveva annunciato al Carlino, nelle sue previsioni meteo, l'esperto di Arpae Pier Paolo Alberoni, specificando che le zone più a rischio perturbazioni sono la costa e le aree appenniniche. Ma anche la pianura non verrà risparmiata.

Temporali in arrivo in Emilia Romagna nella giornata di giovedì 28 agosto: è allerta gialla

Allerta per temporali e vento: le zone a rischio

Ecco allora che la Protezione civile assieme ad Arpae hanno diramato un’allerta gialla valida per la giornata di giovedì 28 agosto per temporali e vento. L’allerta gialla per temporali riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna; mentre quella per vento le province Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Quindi giovedì “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità – recita il bollettino di Arpae – , con possibili effetti e danni associati, più probabili dal pomeriggio lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure più occidentali. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono fenomeni di ruscellamento, frane lungo i versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo tutti i rilievi fino alla fascia pedecollinare”.

Divieto di balneazione

Dopo i violenti temporali con grandine che si sono abbattuti sulla riviera romagnola all’alba di domenica 24 agosto, sono stati chiusi ben 17 tratti della costa perché non balneabili. Infatti, le piogge hanno fatto peggiorare lo stato di salute del mare: a causa della concentrazione del parametro Escherichia coli superiore al limite, i tratti balneabili sono scesi da 98 a 81. Ora si attende il nuovo monitoraggio di Arpae, ma l’arrivo di nuovo maltempo non aiuta.

Previsioni meteo giovedì 28 agosto

Come abbiamo detto per giovedì 28 agosto sono previste “piogge deboli e sparse in pianura, più probabili su quella del settore occidentale. Sui rilievi centro-occidentali saranno possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale durante il corso della giornata. Temperature minime in lieve aumento con valori compresi tra 21e 24 gradi in pianura. Massime in aumento con valori tra 28 e 34 gradi”.

Previsioni meteo venerdì 29 agosto

Nel mattino di venerdì 29 agosto “precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio sui rilievi, in attenuazione durante il corso della mattinata. Nelle ore pomeridiane parziali schiarite in pianura con nuovo aumento della nuvolosità in serata quando potremmo avere ulteriori precipitazioni ad iniziare dai rilievi centro-occidentali. Temperature minime quasi stazionarie comprese tra 21 e 24 gradi. Massime in lieve diminuzione compresi tra 26 e 31 gradi”.

Tendenza meteo dal 30 agosto al 2 settembre

Tra sabato 30 agosto e martedì 2 settembre, “al temporaneo aumento del campo di pressione di sabato e domenica farà seguito un nuovo passaggio perturbato con piogge sparse, localmente anche a carattere temporalesco nelle giornate di lunedì e martedì. Temperature in aumento fino a lunedì poi in diminuzione”.

Che tempo farà in Emilia Romagna