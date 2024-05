Temporali forti domani in Emilia Romagna, l’allerta meteo e le zone a rischio

Bologna, 20 maggio 2024 – Ancora temporali in Emilia Romagna. Continuano le condizioni meteorologiche avverse nella nostra regione con la prosecuzione dell’allerta meteo emanata ieri dalla Protezione civile insieme ad Arpae. Sono previsti ancora forti piogge e vento forte per la giornata di martedì 21 maggio.

D’altronde, in questi giorni, le previsioni del tempo in tutto il Nord prevedono temporali, nubifragi e in certe zone anche grandine. Al contrario del Sud che invece sta vivendo un anticipo dell’estate. Un meteo estremo, che viene associato anche agli effetti che stiamo vivendo dell’emergenza climatica.

In Emilia Romagna l’ultima ondata di maltempo era stata registrata con la grandinata nella Bassa Romagna dello scorso 16 maggio (a un anno di distanza esatto dalle alluvioni che avevano colpito il territorio).

Allerta meteo per vento e temporali martedì 21 maggio in Emilia Romagna: in arrivo temporali anche forti, vento di burrasca. Stato di attenzione per le piene dei fiumi

Allerta meteo: in quali zone

L’allerta meteo arancione è stata diramata per piene dei fiumi nella provincia di Ferrara e per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. C’è anche un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; un’allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Ravenna; un’allerta meteo gialla per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; e infine un’allerta gialla per vento nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Arpae: “Temporali di forte intensità”

I servizi meteorologici degli esperti di Arpae hanno previsto per martedì 21 maggio “condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale, in progressiva attenuazione già dalle ore mattutine”.

Anche i venti avranno il loro impatto poiché “dalla tarda mattinata sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, lungo tutte le aree montane della regione”.

Infine, i fiumi con la “criticità idraulica nella pianura centro-orientale della regione” che è “riferita alla propagazione della piena di Po. Si prevedono inoltre possibili superamenti di soglia 1 nei corsi d'acqua nelle zone collinari e di pianura di tutta la regione. Sul settore collinare e montano centro-occidentale sono possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori”.

Previsioni meteo martedì 21 maggio

Martedì 21 maggio Arpae prevede “precipitazioni diffuse più intense sul settore centro-occidentale dove potranno risultare anche di forte intensità. Nel corso della mattina rapida attenuazione dei fenomeni con precipitazioni deboli residue con tendenza a schiarite sempre più ampie a partire dai rilievi in estensione alla pianura. In tarda serata nuovo aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dal settore occidentale con isolati rovesci nel corso della notte. Temperature minime comprese tra 16 e 19 gradi. Massime comprese tra i 23 gradi della pianura occidentale e 25 gradi della costa romagnola. Venti inizialmente deboli orientali tendenti a divenire sud-occidentali, da moderati a forti moderati sulle aree appenniniche e localmente sulla pianura Romagnola. Mare da mosso a localmente molto mosso”.

Previsioni meteo mercoledì 22 maggio

Per mercoledì 22 maggio “permangono condizioni di spiccata instabilità con cielo inizialmente poco nuvoloso al mattino mentre al pomeriggio sarà probabile la formazione di attività temporalesca sulle zone appenniniche e nella fascia di pianura a ridosso del Po”.

Previsioni del tempo dal 23 al 26 maggio

In Emilia Romagna “persistono prevalenti condizioni di instabilità. Il passaggio di alcuni deboli impulsi perturbati nella giornata di giovedì e sabato porteranno ad un ulteriore aumento della probabilità di temporali sparsi. Temperature sostanzialmente allineate alla media del periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna