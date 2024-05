Temporali forti in Emilia Romagna con il ciclone polare, le previsioni meteo fino al 2 giugno

Bologna, 29 maggio 2024 – L’estate non è ancora arrivata e non dà segnali di anticipo. Continua a prolungarsi il maltempo in Emilia Romagna che, da metà maggio in poi, sta colpendo ripetutamente la regione con grandine, temporali e allagamenti. E anche questo fine mese non promette meglio.

Allerta meteo in Emilia Romagna: nuovi temporali e nubifragi in regione

Infatti, in questa fine di maggio e nel primo weekend di giugno, sulle regioni settentrionali (tra cui anche l’Emilia Romagna) si abbatterà un ciclone di origine polare che viene dal Mare del Nord e che ha raggiunto l'Italia portando con sé un carico di precipitazioni a tratti abbondanti e che potrebbero causare non pochi disagi.

I modelli del sito IlMeteo.it segnala che la fase clou della perturbazione transiterà nelle prime ore di venerdì 31 maggio quando in Lombardia si potranno verificare dei nubifragi che si incammineranno verso il Triveneto centro-settentrionale entro il pomeriggio e l'Emilia occidentale. Sotto il profilo termico il maltempo provocherà una diminuzione di 5-6 gradi.

Allerta meteo per temporali: dove

Arriva quindi l’ennesima allerta meteo per temporali diramata da Arpae, in collaborazione con la Protezione civile, per la giornata di giovedì 30 e venerdì 31 maggio. Un’allerta meteo per temporali e per criticità idraulica e idrogeologica.

"Per giovedì 30 maggio – si legge sul bollettino di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e

danni associati, più probabili sulle aree di pianura. Per venerdì 31 maggio sono previsti temporali di forte intensità con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale e che tenderanno a trasferirsi a quello centroorientale. Si potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, più probabili nel settore collinare e montano occidentale”.

Previsioni meteo 31 maggio

Per la giornata di venerdì 31 maggio, gli esperti di Arpae hanno previsto “precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità. I fenomeni interesseranno il settore centro-occidentale tra le prime ore della notte e la mattina mentre dalla tarda mattinata saranno più probabili sul settore centro-orientale della regione. Progressivi rasserenamenti dal tardo pomeriggio con cielo sereno in serata.

Le temperature minime sono “in lieve aumento con valori tra 15 e 17 gradi, massime in aumento sulla Romagna con valori attorno a 26/27 gradi, pressoché stazionarie altrove con valori attorno 23/24 gradi. Le temperature potranno calare sensibilmente e rapidamente in seguito ai passaggi temporaleschi”.

Previsioni meteo 1 giugno

Per sabato 1 giugno, c’è la “possibilità di locali rovesci o temporali, più probabili sui rilievi emiliani. Temperature minime senza variazioni significative con valori tra 13 e 16 gradi. Massime in aumento con valori attorno a 24/25 gradi sul settore centro-occidentale e 26/27 gradi su quello orientale”.

Previsioni meteo dal 2 al 5 giugno

Tra domenica 2 e mercoledì 5 giugno “un minimo di bassa pressione in transito sull'Italia centro-settentrionale manterrà condizioni di variabilità con probabili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale alternate a schiarite fino ai primi giorni della prossima settimana, con campo barico in risalita a fine periodo. Le temperature non subiranno variazioni significative oscillando tra 15/16 gradi della notte e 24/25 gradi del giorno, tendendo ad aumentare a fine periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna