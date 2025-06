Temporali forti nelle Marche, scatta l’allerta: quando torna il sole

Ancona, 15 giugno 2025 - Il sole ha le ore contate nelle Marche, dopo una domenica all'insegna del beltempo, arrivano temporali di forte intensità. Il cambiamento climatico con acquazzoni e possibili grandinate è previsto da domani lunedì 16 giugno: dalle ore centrali della giornata è previsto lo sviluppo di temporali. Per questo la Regione ha diramato un'allerta gialla valida fino alla mezzanotte. Come riporta il bollettino i temporali saranno previsti "inizialmente nelle zone appenniniche in spostamento verso la fascia collinare e costiera. I fenomeni saranno di forte intensità".

Il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso con aumento delle nubi cumuliformi dalla tarda mattinata. Poi nelle ore centrali, secondo le previsioni della Regione, inizieranno "rovesci o temporali sparsi sulle zone alto-collinari e montane in spostamento verso la fascia collinare e costiera". Per quanto riguarda le temperature le minime saranno in aumento e le massime stazionarie. Si prevedono venti di brezza tesa sud-occidentali durante la notte ed al primo mattino, per disporsi rapidamente dai quadranti settentrionali nel primo pomeriggio. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso.

Ancora pioggia e temporali previsti su tutta la regione, soprattutto in mattinata. Il cielo sarà "irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone alto-collinari e montane con schiarite nel pomeriggio. Rovesci o temporali sparsi nelle zone alto-collinari e montane e isolati altrove". Le temperature saranno in sensibile diminuzione. I venti nord-orientali di brezza tesa o moderati lungo la costa. Il mare sarà mosso.

Dopo questi due giorni di temporali nelle Marche, le condizioni meteo saranno in graduale miglioramento per il resto della settimana. Quindi per gli amanti del mare, dopo due giorni di nuvole e pioggia, forse già da mercoledì si potrà tornare in spiaggia tra sole e bagni.