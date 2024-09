Forti temporali e rischio frane in Emilia Romagna: nuova allerta meteo. Le previsioni

Bologna, 11 settembre 2024 - Temporali e vento forte in arrivo in Emilia Romagna. La breve tregua dal maltempo è già terminata e, come annunciato, anche le temperature subiranno un considerevole abbassamento: per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, è stata infatti emessa l'allerta meteo gialla dalla Protezione civile. Anche per criticità idrogeologica, valida dalla mezzanotte.

Per tutta la giornata sono previsti fortunali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. I temporali sono attesi già dalle prime ore della giornata e saranno più probabili e intensi sul settore centro-occidentale della regione per poi estendersi dal pomeriggio anche al resto del territorio. Complice la discesa di aria fredda dal Mare del Nord, che proseguirà anche nella giornata di venerdì.

Si prevedono venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h), da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sulle zone montane centro-orientali. Nelle zone collinari e montane occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori. Si segnala anche un aumento del moto ondoso nel corso della serata. Secondo le previsioni Arpae: temperature minime comprese tra 17 e 21 gradi e massime in sensibile diminuzione con valori tra 20 e 25 gradi.

In miglioramento, anche se leggero, la condizione meteorologica di venerdì. Cielo nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco sul settore orientale mentre sul resto del territorio avremo nuvolosità irregolare con possibilità di qualche debole e irregolare precipitazione solo sui rilievi centrali. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni sul settore orientale dal pomeriggio-sera. Come detto, le temperature sono in forte flessione, con minime comprese tra 12 e 15 gradi e massime tra 16 e 22 gradi. Venti moderati settentrionali con rinforzi da nord-est sul mare , aree costiere e aree appenniniche.

Mare da molto mosso ad agitato con attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

La rimonta del campo di alta pressione determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato nel weekend e la nuvolosità sarà invece variabile a inizio della prossima settimana. Temperature massime previste in rialzo: intorno a 22-24 gradi nei principali centri urbani e minime intorno a 14-15 gradi.