Temporali in arrivo nelle Marche: torna il maltempo, ecco dove colpirà

Ancona, 23 agosto 2025 — Come accadrà in Emilia Romagna — dove nella giornata di oggi, 23 agosto, e domani, 24 agosto, c’è allerta gialla per i temporali — anche nelle Marche nelle prossime ore tornerà il maltempo, dopo i nubifragi degli scorsi giorni. Da domenica e martedì, nell’allerta emessa, la Protezione Civile ha segnalato il rischio di temporali in diverse zone del territorio.

Previsioni meteo nelle Marche: tornano i temporali a interrompere l'estate

Così infatti si legge sul sito della Regione Marche: ”Nelle prime ore della giornata di domenica possibili rovesci o temporali lungo la costa in rapido esaurimento, poi nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi nelle zone collinari e montane in esaurimento a fine pomeriggio. La giornata di lunedì vedrà ancora instabilità pomeridiana nelle zone alto collinari e montane con brevi ed isolati rovesci”. Le previsioni delle prossime ore.

Pioggia già oggi nelle Marche

Ma già nella giornata di oggi, sabato 23 agosto, i temporali sono arrivati nelle Marche. I più intensi si sono dimostrati attivi nella zona al confine tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino compresa tra Pergola, San Lorenzo in Campo e Barbara e sul settore orientale dell'Appennino Fabrianese. Secondo i dati osservati dai pluviometri della Rete Mir, nell'ultima ora gli eventi più intensi, sono stati registrati ad Arcevia (16, 8 mm), Sassoferrato (14, 6 mm), Poggio San Vicino (13,4 mm) e Pergola (12,8 mm).

Previsioni meteo domenica 24 agosto

La giornata si aprirà con un cielo irregolarmente nuvoloso, soprattutto lungo la fascia costiera. Proprio sul mare e sulle città affacciate sull’Adriatico, nelle prime ore del mattino, sono possibili isolati rovesci o temporali che però dovrebbero esaurirsi rapidamente. Nel corso del pomeriggio l’instabilità si sposterà verso l’interno, interessando le aree collinari e montane, dove non si escludono rovesci o temporali sparsi.

La situazione tenderà a migliorare già verso la fine del pomeriggio. Le temperature massime saranno in calo, portando un po’ di sollievo dopo i giorni di caldo intenso che hanno caratterizzato gran parte di agosto: si andrà durante la giornata da 20 a 24 gradi ad Ancona e Fermo, da 17 a 24 ad Ascoli, da 18 a 25 a Macerata, da 18 a 23 a Pesaro e da 15 a 21 a Urbino. I venti soffieranno deboli da ovest, per poi ruotare dai quadranti settentrionali nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso e non sono previsti fenomeni particolari oltre ai temporali già segnalati.

Previsioni meteo lunedì 25 agosto

L’inizio della settimana non segnerà ancora il ritorno del sole pieno. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con maggiore copertura nelle zone collinari e montane durante le ore pomeridiane. Proprio qui, nelle ore centrali del giorno, sono attesi brevi rovesci o temporali isolati, fenomeni che non dovrebbero però interessare le aree di pianura e la costa. Le temperature massime torneranno a salire, riportandosi su valori più estivi: si andrà da intervalli che vanno da 20 a 25 gradi ad Ancona e Fermo, da 17 a 25 ad Ascoli, da 18 a 26 a Macerata, da 28 a 24 a Pesaro e da 15 a 22 a Urbino.

I venti soffieranno deboli: sud-occidentali nelle zone interne e nord-occidentali lungo la fascia costiera. Anche in questo caso il mare sarà poco mosso. Nessun fenomeno particolare segnalato, ma la variabilità resta una costante, soprattutto per chi avrà in programma gite in montagna o passeggiate nelle zone collinari dell’entroterra.

Previsioni meteo martedì 26 agosto

Per la giornata di martedì la situazione non cambierà molto. Il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso, con una tendenza ad annuvolarsi maggiormente nelle zone collinari e montane nel pomeriggio. Proprio qui potranno svilupparsi brevi rovesci o temporali, mentre la costa e le zone di pianura godranno di condizioni più stabili.

Le temperature sono previste in lieve aumento, confermando il trend rialzista iniziato lunedì. I venti soffieranno deboli sud-occidentali, con successiva rotazione dai quadranti orientali nel corso del pomeriggio. Mare poco mosso anche per questa giornata. Non sono attesi fenomeni particolari oltre all’instabilità pomeridiana sulle zone interne.

Un fine agosto nel segno dell’instabilità

Il quadro complessivo conferma dunque un fine settimana e un avvio di settimana all’insegna della variabilità. Niente ondate di maltempo organizzato, ma un susseguirsi di rovesci e temporali sparsi, tipici delle giornate di fine estate, che colpiranno soprattutto le zone collinari e montane. La costa, seppur interessata nelle prime ore di domenica, vedrà condizioni più tranquille nei giorni successivi.

Per chi si sta godendo le ferie di fine agosto o ha in programma escursioni e gite all’aperto, sarà quindi bene tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo e non farsi sorprendere dai temporali pomeridiani. Dopo un’estate caratterizzata da ondate di caldo intenso, questo ritorno di instabilità riporta un po’ di respiro, ma ricorda anche quanto il tempo possa cambiare rapidamente nelle Marche, dal mare ai Sibillini.

Che tempo farà nelle Marche