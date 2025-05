Ancora temporali nelle Marche, nuova allerta: cosa aspettarsi

Ancona, 28 maggio 2025 - La Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su tutta la fascia costiera della regione. L'allerta sarà valida per tutta la giornata di giovedì 29 maggio 2025. I fenomeni temporaleschi sono attesi principalmente nelle prime ore del mattino, con possibili raffiche di vento intense associate al passaggio dei fronti instabili.

Temporali e possibili raffiche di vento, ecco le zone colpite: scatta l'allerta nelle Marche

L’allerta sarà valida dalla mezzanotte di domani fino a mezzanotte del 30 maggio. “I temporali – si legge sul bolletino - interesseranno i settori costieri durante la prima parte della mattina, in rapido spostamento verso sud-est e in rapido esaurimento. Possibilità di intense raffiche associate”.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla zona costiera delle Marche, dai confini settentrionali con l’Emilia-Romagna fino al sud della regione, lungo tutto il litorale adriatico. In queste zone, che coprono tutte le province, si attendono i fenomeni più insistenti e localizzati.

Il cielo di domani, secondo le previsioni della Regione Marche, sarà irregolarmente nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino, con presenza di nubi cumuliformi in particolare lungo la costa. Sono attesi rovesci o temporali notturni e mattutini lungo la fascia collinare e costiera, in rapido spostamento da nord verso sud e in esaurimento entro la mattinata. Seguiranno ampie schiarite con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti saranno settentrionali, generalmente deboli, ma potranno intensificarsi con raffiche forti in presenza di temporali.

Il cielo di venerdì sarà sereno o poco nuvoloso, con transito di velature in mattinata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno stabili. I venti soffieranno deboli da nord, tendendo a ruotare da sud-ovest in serata. Mare poco mosso.

Il weekend inizia con condizioni di tempo stabile che prevedono un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessuna precipitazione è prevista per sabato, e le temperature saranno in aumento, soprattutto nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso.

“Le condizioni di tempo stabile – si legge sul sito della Regione - dovrebbero proseguire anche domenica e lunedì, accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature”