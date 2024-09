Temporali nelle Marche: disagi ad Ascoli, le previsioni meteo

Ancona, 27 agosto 2024 — Il maltempo è tornato di nuovo a inizio settimana e, così come l’Emilia-Romagna, ha colpito anche le Marche. Nella mattinata di oggi le piogge sono cadute nelle province di Fermo e Ascoli, oltre che nell’entroterra Pesarese.

A sinistra, piazza del Popolo ad Ascoli; a destra, la pioggia colpisce il territorio ascolano

Precipitazioni che si sono estese a tutto l’arco appenninico nel pomeriggio, risparmiando le zone della costa, dove il sole è tornato a comparire in mezzo alle nuvole. Nuvole che resteranno giusto nell’entroterra Ascolano e in quello Pesarese in serata, mentre nel resto del territorio sarà prevalentemente sereno.

Il maltempo che ha colpito di mattina non ha comunque risparmiato il territorio di Ascoli. In particolare il centro-città, dove qualche disagio è stato vissuto nelle vie Saladini e Grifi (delle vere e proprie pozze d’acqua) oltre all’allagamento del sottopasso di via Indipendenza. Una situazione simile a quella vissuta una settimana fa a San Benedetto del Tronto sempre a causa del maltempo. Dalla giornata di mercoledì 28 agosto, però, il tempo cambierà, motivo per il quale la Regione ha diffuso un bollettino di allerta meteo color verde che non prevede particolari criticità.

Mercoledì 28 agosto, qualche nuvola ma tempo in miglioramento

Secondo la Regione Marche, il cielo mercoledì sarà sereno o poco nuvoloso nel primo mattino, con un aumento delle nuvole nel settore montano e alto-collinare a partire dalle ore centrali della giornata. Le precipitazioni precederanno rovesci o temporali pomeridiani sparsi nei settori interni (le località a ridosso dell’Appennino), mentre le temperature minime saranno in lieve calo, con massime stazionarie lungo la fascia costiera e in lieve aumento sui settori interni. Ad Ascoli, Ancona e Fermo si andrà da una massima di 33 gradi a una minima di 20, a Macerata da 32 a 18 gradi, a Pesaro da 31 a 20 e a Urbino da 31 a 21. I venti invece saranno settentrionali, di brezza tesa lungo la fascia costiera e di brezza leggera sul settore montano. Il mare poco mosso.

Giovedì 29 agosto, torna il sole

Per la giornata di giovedì 29 agosto il sole ne farà da padrone su quasi tutto il territorio. Alcune nuvole compariranno lungo la fascia montana dal pomeriggio, specie nel settore meridionale, ma non porteranno piogge. I venti saranno ancora moderati da nord sulla fascia costiera, specie al mattino, e deboli da nord-est sulla fascia interna. Le temperature saranno in lieve aumento: da minime di 21 a massime di 34 gradi ad Ascoli e Ancona, da 20 e 34 a Fermo, da 20 a 33 a Macerata, da 21 a 32 a Pesaro e da 23 a 32 a Urbino.