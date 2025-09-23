Temporali forti oggi in Emilia Romagna, le zone a rischio. Scatta l’allerta meteo

Taser, dibattito tra utilità e limiti

23 set 2025
L’ondata di maltempo che ha investito le regioni settentrionali arriva anche in regione: come cambiano le previsioni. L’ultimo bollettino di Arpae e Protezione civile

L'ondata di maltempo che investe l'Italia e anche l'Emilia-Romagna nel pomeriggio di martedì 23 settembre 2025 nel modello Meteoradar.co.uk

Bologna, 23 settembre 2025 –  Blitz del maltempo in Emilia-Romagna.

La perturbazione che sta investendo le regioni settentrionali arriverà anche in regione nel corso del pomeriggio, nel vicino Veneto sono previsti fenomeni intensi in particolare nell'area Pedemontana e sulla pianura-costa centro orientale tanto da preoccupare anche il Governatore Luca Zaia, che ha già aperto la sala operativa.

L’allerta meteo e le aree più a rischio oggi in Emilia-Romagna

Arpae, di concerto con la Protezione Civile, ha emesso alle 12 di oggi un’allerta gialla (criticità ordinaria) per temporali a partire dal pomeriggio fino alla mezzanotte, valida per l’area centro orientale dell’Emilia-Romagna.

Nel dettaglio: l’allerta meteo riguarda la montagna, la collina, la pianura e la costa della Romagna; la montagna, la collina e la pianura della provincia di Bologna; la pianura delle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia

"Per la giornata di martedì 23 settembre – recita il bollettino di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità in Emilia-Romagna, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati”.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 settembre

Una vera e propria incursione del maltempo, destinata però ad esaurirsi rapidamente.

“Per mercoledì 24 settembre – prosegue il bollettino –  non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia si prevede ancora la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle ore centrali della giornata, con possibili effetti associati occasionali.

