Temporali intensi e rischio piene, doppia allerta meteo in Emilia Romagna

Bologna, 25 marzo 2025 – Emilia Romagna di nuovo nella morsa del maltempo: emessa una nuova allerta meteo gialla per il pomeriggio di oggi, marted’ 25 marzo, per temporali e rischio piene, e una seconda, sempre di colore giallo, per domani, mercoledì 26 marzo. Come annunciato da Regione e Arpae dunque, dopo una breve tregua seguita agli eventi estremi degli ultimi giorni, siamo di nuovo alle prese con il maltempo.

Le forti piogge riguarderanno soprattutto l'Appennino romagnolo e la pianura emiliana, mentre la criticità idraulica persiste nel settore centrale a causa delle piene di fiumi e corsi d’acqua. Dopo giorni di eventi meteorologici estremi, la regione si prepara ad affrontare un'altra giornata di potenziali disagi. E mercoledì si replica.

L'allerta meteo del 25 marzo per forti temporali e rischio idrogeologico

Per la seconda parte della giornata di oggi, martedì 25 marzo, sono previsti rovesci anche temporaleschi sparsi, con particolare intensità sull'Appennino romagnolo, tra Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e nella pianura emiliana: in particolare quella bolognese e modenese. Questa situazione potrebbe portare a ulteriori effetti e danni associati, in un contesto già provato dalle recenti intemperie.

La criticità idraulica nel settore centrale della regione è fonte di preoccupazione dopo i recenti fenomeni piovosi. La propagazione nel tratto vallivo delle piene di Secchia e Reno continua a rappresentare un rischio, mantenendo alta l'attenzione delle autorità e dei residenti. Temperature massime comprese tra 14 e 17 gradi.

L'allerta meteo gialla per mercoledì 26 marzo in Emilia Romagna

Le previsioni per domani, mercoledì 26 marzo, non offrono un quadro rassicurante. Si prevede ancora la possibilità di rovesci o temporali sparsi e di breve durata. Inoltre, la criticità idraulica nel settore centrale della regione persisterà a causa del transito delle piene in atto, specialmente nella pianura di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Parma. Questa nuova allerta si inserisce in un contesto di crescente fragilità del territorio emiliano-romagnolo, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una serie di eventi meteorologici estremi.

Foschie anche dense si prevedono sulle pianure orientali e lungo il Po nelle ore notturne e fino alle prime ore del mattino. Permangono condizioni di instabilità con nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite e possibilità di rovesci sparsi o temporali più probabili durante le ore pomeridiane in area appenninica. Attenuazione dei fenomeni nelle ore serali.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione: le minime comprese tra 6 e 10 gradi. Massime comprese tra 15 e 18 gradi.

